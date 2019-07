QUISLING MED FØLGE: Her på vei inn på Bergenhus festning for å se på restene av Håkonshallen. Til venstre på bildet Vidkun Quisling, i midten fylkesfører Christian Astrup. Den høye mannen til høyre er Sverre Marinius Johansen, sjef for Statspolitiet i Bergen. BT skrev først at det trolig var Josef Terboven. Det stemte ikke. FOTO: PK HASERT