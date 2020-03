Frykter virusspredning: Kommunen avlyser fest for 1300 russ

Koronautbruddet gjør at fredagens russearrangement på Verftet avlyses. Det var ventet cirka 1300 deltakere.

– Vi gjør dette for å begrense og forsinke mulig spredning av koronasmitte i bysamfunnet, sier kommunaldirektør Robert Rastad i en pressemelding.

Beslutningen er gjort ut fra en helsefaglig helhetsvurdering og ut fra bekymringsmeldinger kommunen har fått gjennom dagen.

– Kommunen beklager til de som blir berørt, og at avlysningen kommer tett opptil arrangementet, sier Rastad i pressemeldingen.

Kan avlyse flere arrangementer

Andre større nært forestående arrangementer kan også bli stengt. Kommunen jobber nå for å få på plass tydelige retningslinjer for å gi arrangører best mulig forutsigbarhet.

– Beslutningen er tatt ut fra et føre-var-hensyn og arrangementets størrelse og karakter, sier Rastad.

Kommunen har varslet arrangør, Vestland fylkeskommune og politiet om avlysningen.

Russepresident Didrik Nordvik forteller at russen ikke har sterke meninger om avlysningen.

– Vi forholder oss nøytralt til situasjonen og respekterer kommunens valg om å avlyse arrangementet, sier russepresident Didrik Nordvik.