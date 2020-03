Brannutrykning til Olav Kyrres gate

Arbeid ute på fortauet førte til storutrykning til Olav Kyrres gate onsdag ettermiddag.

Det har ikke vært brann i huset likevel, i stedet er det røyk fra arbeid utenfor som har sivet inn i kjelleren. Foto: Eirik Brekke

– Det er meldt om kraftig røykutvikling i kjelleren i det som ser ut som et forretningsbygg i Olav Kyrres gate, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen ved 14.40-tiden onsdag.

Bergens Tidendes journalist på stedet sier at det er fem brannbiler og cirka 20 brannfolk på plass.

– Det lukter litt svidd, men jeg ser ingen røyksky, sier Reidun Drægebø.

Like før klokken 15 sier vaktkommandør Drotningsvik at det viser seg at det har vært varmearbeid utenfor på fortauet.

– Det har vært brukt åpne flammer og det er røyken fra dette arbeidet som har sivet inn gjennom en ventil i kjelleren. Det er ingen brann, sier Drotningsvik.

Politiet opplyser på Twitter at arbeidet like ved har medført varm røyk og at nedkjøling pågår.

«Brannen» viste seg å være røyk fra varmearbeid. Foto: Eirik Brekke

– Vi gikk ned i kjelleren, og så plutselig var det masse røyk der, sier frisør Evelyn Ekren.

Hun ringte brannvesenet og fortalte at det var røykutvikling.

– De spurte om folk var ute, og om brannvarsleren hadde løst seg ut. Det hadde den ikke, sier Ekren.

Frisørsalongen har lager og pauserom i kjelleren.

Nødetatene rykket ut til Olav Kyrres gate. Foto: Reidun Drægebø