Møtte stengt rustilbud: – Dette er vanskelig for oss

Rusavhengige i Bergen har mistet både natt- og dagtilbud. Mange skal nå få lar-medisin levert på døren.

Publisert Publisert Nå nettopp

Helge Nilsen savner tilbudet fra dagavdelingen på MO Gyldenpris. – Nå får jeg bure meg inne hjemme, sier han. Foto: Rune Sævig

Det er småampert foran døren på MO Gyldenpris. Det er fredag og første dag lavterskeltilbudet for rusavhengige har stengte dører.

– For et helvete! sier en når han skjønner at han ikke får komme inn.

Ansatte med munnbind deler ut mat og brukerutstyr gjennom døren. Ingen får komme inn.

Ikke alle brukerne har fått med seg endringene ennå.

Er fast inventar

Fredag stengte også brukerrommet, der rusavhengige har kunnet injisere stoff i trygge omgivelser.

– Det er vanskelig for alle oss i miljøet dette, sier Helge Nilsen. Han er etter eget utsagn fast inventar på dagavdelingen på MO-senteret (Strax-huset).

– Her får vi varme og mat, og vi har hatt noen å snakke med. Nå må jeg bure meg inne hjemme i stedet, sier Nilsen, og får selskap av Ruben Melbye i køen foran inngangsdøren.

Natthjemmet ved ble stengt 23. februar av arbeidsmiljøhensyn. Nå er dagavdelingen koronastengt.

Ruben Melby var også å finne i køen foran døren på MO Gyldenpris fredag. Foto: Rune Sævig

Får lar-medisin hjem

Nilsen brukte også natthjemmet ofte, selv om han har en bolig.

– Jeg brukte det av sikkerhetsgrunner. Jeg var sikrere der enn hjemme i botreningstilbudet mitt, sier han.

Han er i lar, og fra nå av vil han få levert medisinen sin på døren. Vanligvis får han medisinen sin utlevert på apotek.

BT får bekreftet fra Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen at en del lar-brukere vil få det, for å få minst mulig opphoping i lar-klinikkene og slik at de kan ha en forsvarlig henteordning.

Fredag fikk Nilsen medisin så han kan klare seg til mandag.

Buff som munnbind

Mange av de rusavhengige er i risikogruppen for å bli veldig syke hvis de skulle bli smittet av koronaviruset.

Selv har Nilsen trålet butikkene etter Antibac og munnbind, uten hell.

Nå prøver han å bruke en buff han har rundt halsen som munnbind.

– Jeg trekker den opp over munnen når jeg er ute blant folk, og passer på å vaske den hver dag. Jeg har vaskemaskin der jeg bor.

Enmetersregel

Som BT tidligere har skrevet, er alle tjenester innen rustjenester og psykisk helse som ikke er lovpålagt, kuttes for å redusere fare for koronasmitte.

Det betyr blant annet at alle fire MO-sentrene for rusavhengige i Bergen har stengt sine dagtilbud.

Det er hengt opp oppslag om at besøk på helserommene nå kun kan skje etter avtale. De som har symptomer på forkjølelse, eller har vært utsatt for smitte, får ikke komme inn på verken helserom eller brukerrom.

Ved MO Gyldenpris holder de seg til enmetersregelen. Blir det nødvendig med nærkontakt med brukere, skal de ikle seg verneutstyr.