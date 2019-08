I retten mente han at politiets måling var feil.

Mandag ble en 45 år gammel mann, bosatt i Bergen, dømt til fengsel i fjorten dager for råkjøring.

På vei fra Stavanger i fjor sommer ble han stoppet av politiet i Leirvik.

På tross av at han kjørte i en 60-sone, viste politiets måler at han hadde en fart på 103 kilometer i timen.

Avviste å ha kjørt for fort

Mannen var på sin side uenig i politiets måling, og store deler av dommen handler om hvorvidt målingen har blitt korrekt utført:

Han og politimannen som utførte målingen har blant annet forklart seg ulikt om en hvit varebil, som 45-åringen mente lå foran ham under målingen.

45-åringen mente også at det ikke ville være mulig for politimannen å se startpunktet for målingen fra der han sto. Det dreide seg nemlig om en gjennomsnittsmåling mellom to punkter, og mannen viste selv frem bilder i retten av start- og sluttpunktet av målingen.

I tillegg til dette, mente 45-åringen også at det var gjort en rekke feil i saksbehandlingen til politiet.

Uenighet blant dommerne

Et mindretall av meddommerne mente at det ikke kunne bevises «utover enhver rimelig og fornuftig tvil» at han kjørte fortere enn skiltingen på stedet. Flertallet var uenig i dette, og konkluderte blant annet med at politimannen hadde god oversikt fra der han sto. Derfor ble 45-åringen dømt.

I tillegg til fengselsstraffen, ble 45-åringen fradømt retten til å ha førerkort i 240 dager. Siden det er lenge siden fartsovertredelsen, gjenstår det bare to måneder av denne tiden.

Han må også betale saksomkostningene på 1500 kr.