Slitasje, hordar av turistar og endelause køar – er det for mange turistar her i sommarsesongen?

Så er vi her i år igjen. Turistsesongen er i gang, og allereie har den aukande mengda turistar som besøkjer Bergen skapt debatt.

– I 2005 hadde vi rundt 800.000 besøkjande på Bryggen. I år reknar vi med rundt to millionar. Det er ei ganske formidabel auke, seier leiar for Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen.

No er det så mange som vil besøkje Bryggen at stiftelsen vil innføre ei turistavgift for grupper som møter opp utan avtale.

I tillegg skapar turistbussar trafikkproblem og forureininga frå cruiseskipa debatt.

Korleis skal turistindustrien i byen vår sjå ut i framtida?

Paul S. Amundsen

Gjester i podkasten denne veka er leiar for Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen, og kulturredaktør i BT, Frode Bjerkestrand.