Da de hadde registrert ti syke i samme område, slo sykepleierne epidemi-alarm. – Men vi hadde aldri trodd det skulle bli så ille som det ble, forteller de.

Christine Bakke, sykepleier og avdelingsleder ved Askøy legevakt, og lege Christine Gulla var på vakt i dagene da et smitteutbrudd rammet Kleppe-området på Askøy forrige uke.

Mandag fortalte de media og den besøkende folkehelseminister Sylvi Listhaug om hvordan de oppdaget at drikkevann kunne være årsaken til at mange ble syke. Mistanken kom raskt.

– Vi så at dette ikke var vanlig omgangssyke. Da er det vanligvis oppkast og kvalme, mens her var det kraftige magesmerter. Enkelte var blågrå i fjeset og måtte støtte seg gjennom gangene, forteller Gulla.

Ti syke - da skjønte de det

– Da vi hadde vi ti registrerte pasienter med omtrent samme symptomer, så vi på adressene at det var et mønster. De bodde innenfor et veldig snevert geografisk område. Da tenkte vi at noe med vannet kunne være årsaken, og tok kontakt med Folkehelseinstituttet, sier Bakke.

Tidligere hadde de legevaktansatte undersøkt om det kunne være matforgiftning fra et arrangement eller lignende som lå bak, men fant ingen sånn sammenheng.

– Da ble vannet fort fellesnevneren. Vi ga beskjed om at vi trodde vi hadde en vannbåren smitte. Men på det tidspunktet hadde vi ikke forutsetninger for å forstå hvor stort det var, forteller sykepleier Anne-Kristin Solheim.

Hun hadde egentlig fri torsdag, men kom tilfeldigvis innom jobb og ble hanket inn til å ta imot telefoner.

– Jeg skjønte fort at her var det bare å begynne å jobbe. Det var mange andre som også kom jobb i fritiden sin og ville hjelpe til. Jeg er stolt over arbeidsplassen min nå, sier Solheim.

Eksploderte etter kokevarselet

Hun forteller at mengden telefoner var håndterlig frem til rundt klokken 18 torsdag. Da sendte Askøy kommune ut sms med kokevarsel til befolkningen.

– Da eksploderte det. Mange var redde, og trengte mer informasjon. Mange hadde vært syke uten å ta kontakt med lege, men nå ble de bekymret. Telefonkøen vokste fort til en helt uvanlig lengde, forteller Solheim.

Normalt får nesten alle henvendelser svar innen to minutter. Torsdag vokste telefonkøen til nesten en halv times ventetid.

– Det var tungt å se på. Vi så køen vokse og vokse, og måtte bare ta den unna fra toppen. Men vi visste jo ikke hvor syke de som sto bak i køen var. Vi måtte bare håpe at de som var veldig syke ringte 113 i stedet for til oss, sier hun.

Hun roser pasientenes tålmodighet, både dem som sto i telefonkø og dem som møtte opp på legevakten for hjelp.

Ingen ansatte syke

– Vi hadde pasienter på alle rom med ulike symptomer, og måtte unngå at folk smittet hverandre og oss. Både leger og sykepleiere måtte være vaskepersonale og vaktmestre, forteller Gulla.

Ingen blant personalet på Legevakten er blitt syke. Bakke sier at det viser at sykdommen ikke smitter lett mellom folk, men først og fremst er vannbåren.

– Og så var det jo veldig bra at alle kunne jobbe. Dette var en skikkelig stress-test på systemet, og det fungerte ganske bra.

Totalt ga legevakten råd til 600 pasienter på telefon, og hadde 260 konsultasjoner på tre døgn. Det er langt flere enn normalt.

Eirik Brekke

– Utfordrende

Solheim sier at det var vanskelig å prioritere blant alle som ringte inn.

– Noen var veldig, veldig syke. Andre var mest bekymret, spesielt mange barneforeldre. Det var et veldig informasjonsbehov blant folk. Vi måtte gi råd og ta avgjørelser basert på telefonsamtalen, men det virker som om det har gått bra, sier hun.

Gulla sier at det for henne som lege var mest utfordrende å huske på at ikke alle pasienter hadde tarminfeksjon.

– Når du ser så mange med samme sykdom, er det lett å overse dem som har plager som skyldes noe helt annet. Det kan være smerter i brystet eller annet, som det er lett å tenke er samme sykdom, sier hun.

Ekstern granskning

Folkehelseminister Sylvi Listhaug sier at hun har inntrykk av at kommunen har taklet smitteutbruddet veldig bra når det først skjedde.

– Men utgangspunktet er selvsagt at slikt ikke skal skje, legger hun til.

Listhaug har bestilt en kartlegging av norske kommuners vannforsyning, og ordfører Terje Mathiassen sa at han har tatt initiativ til en ekstern granskning av hva som har gått galt på Askøy.