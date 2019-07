Det er minusgrader flere steder på Vestlandet tirsdag morgen.

Snøen har lagt seg i høyfjellet. – Det er veldig kaldt. Dette er ikke dagligdagse temperaturer for juli, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK Hordaland.

1. juli har ikke bydd på mye sommerfølelse. Regnet høljer ned, og tåken ligger lavt. Det er langt ifra noe poeng i å ta på seg shortsen eller sommerkjolen, og det vil det heller ikke være de neste dagene. For mens hetebølgen herjer i Europa, vil en kald nordavind prege Vestlandet denne uken.

Tirsdag er det ventet om lag ti grader på det meste i Bergen. Dette forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Lars Andreas Selberg.

Drar man opp i fjellet vil temperaturen kunne ligge rundt null. På Finse kan man vente rundt minus én eller minus to grader om natten.

– Temperaturene er litt uvanlige, men ikke ekstraordinære, sier Selberg.

Dårlig sommervær har forekommet på Vestlandet før.

Snøgrense rundt 1000 meter

Enkelte steder vil de kjølige temperaturene kunne føre til hvit nedbør. Det er imidlertid ikke noe poeng i å finne frem verken ski eller akebrett om man tar turen:

– Snøen vil nok ikke legge seg, sier Selberg.

Eirik Brekke

Kjør forsiktig

Lenger inn på fjellet skal man imidlertid være litt varsom. Går man på tur bør man kle seg godt, og skal man kjøre seint på kvelden bør man være bevisst at det kan være glatt.

– Veibanen er varmet opp, så det skal en del til for at snøen legger seg. På kveldstid kan det imidlertid bli ekstra kaldt, og faren for glatte veier øker.

Eirik Brekke

Bedre sommervær i vente

Det er imidlertid håp om varmere tider, men vi må være litt tålmodige, sier Selberg.

Til helgen skal været bli litt lettere, og vi kan forvente tørrere vær til uken.

– Om vi får noen dager med sol, vil vi kunne regne med mer normale temperaturer på 20 grader. Det er likevel ikke snakk om at det vil komme noen voldsom varme, avslutter Selberg.

Det ser altså ut til at vestlendinger kan senke skuldrene om de var redde for Frankrike-tilstander her. Det ser ikke ut til å være stor fare for varmerekorder på Vestlandet i nærmeste fremtid.