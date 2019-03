– Det er iverksatt politietterforskning etter ulykken med «Viking Sky», bekrefter etterforskningsleder Sunniva Dybvik ved felles straffesaksinntak i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

– Utrolig uflaks

Skovly sier til BT at denne etterforskningen ikke trenger å bli en omfattende jobb. Han mener det vil være naturlig å avhøre sentrale personer som var til stede da ulykken skjedde.

– De har hatt utrolig uflaks, og var ekstremt uheldige, som fikk motorstans under forhold som dette. Det er vanskelig å si om de var heldige, eller hadde flinke maskinister som fikk startet den ene maskinen i siste liten, og dermed unngikk det som kunne ha blitt en stygg ulykke, sier politiinspektøren.

– Forbilledlig redningsarbeid

Han er imponert over innsatsen etter ulykken.

– Det er gjort et forbilledlig redningsarbeid under særdeles vanskelige forhold. Å sveve med helikopter like over skipet krever stor dyktighet, sier Skovly.

Han understreker at politiet vil samarbeide med andre myndigheter som gjør undersøkelser i forbindelse med ulykken.

Havarikommisjonen undersøker

Sjøfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjonen dro mandag til Molde for å undersøke hva som gikk galt da «Viking Sky» fikk motorstans på Hustadvika lørdag.

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip. Den høye risikoen skip, passasjerer og mannskap var utsatt for, gjorde at vi besluttet å starte undersøkelser, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i SHT.

Amerikansk deltakelse

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

– Det var et stort antall amerikanere om bord. Det er slik at berørte land har anledning til å delta i arbeidet når man har hatt folk om bord i fartøyet som er utsatt for en ulykke, sier Liseth.

Lydopptak fra broen

«Viking Sky» hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle alt som finnes av elektronisk info fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier Liseth.

Alarmer og logger

Liseth sier at det også finnes annen lydinfo fra skipet, blant annet motorrom, som vil bli sentralt i undersøkelsene.

– Her er det for eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås. Vi vil samarbeide med politiet om undersøkelsene. For vår del blir dette standard gjennomgang etterfulgt av full rapport om hendelsen, sier Liseth.

Er om bord i skipet

Tre personer fra Sjøfartsdirektoratet er mandag om bord i «Viking Sky» og skal levere en statusrapport i løpet av dagen.

– Det er mange forskjellige og kompliserte systemer. Hva som gjorde at de fire motorene stoppet samtidig, er vi like interessert i å få vite som alle andre, sier underdirektør Sonja Hillersøy for passasjeravdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Kaptein holdt tilbake

– Politi og havarikommisjon foretok mandag avhør av kaptein og mannskap. De 72 vi har om bord ble holdt stand by, sier pressetalsmann Marius Steen i Wilhelmsen Ship Management.

Selskapet har ansvaret for alle mannskaper fra broen til maskinen. Unntaket er dem som jobber i restaurant-, hotell- og forpleiningsavdelingene.

– Vi har selv ekspertise om bord som undersøker hva som har gått galt i motorrommet. Mannskapene vil bistå politi og havarikommisjon.

Eget utrykningsteam

Wilhelmsen-gruppen har ansvar for teknisk drift av 140 skip som opererer over hele verden.

– Seks av skipene er Viking Cruise-båter. «Viking Sky» er ett av skipene. Vi følger skipene veldig tett og har et eget emergency response team som kobles på straks det blir meldt om problemer om bord, sier Steen.

Koblet på

Da alarmen gikk på «Viking Sky» utenfor Hustadvika lørdag ved 14-tiden, ble Wilhelmsen Ship Management umiddelbart koblet på.

– Hva har kapteinen om bord forklart om det som skjedde?

– All kommunikasjon om årsakssammenheng vil gå via politi og havarikommisjon. Under etterforskningen er der ikke riktig at verken kaptein eller vårt selskap uttaler seg om hendelsen.