Både politiet og havarikommisjonen i Norge og USA skal undersøke hva som gikk galt.

- Det er iverksatt politietterforskning etter ulykken med «Viking Sky», bekrefter etterforskningsleder Sunniva Dybvik ved felles straffesaksinntak i Møre og Romsdal politidistrikt til BT mandag ved 10.20-tiden.

Sjøfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjonen drar mandag til Molde for å undersøke hva som gikk galt da «Viking Sky» fikk motorstans på Hustadvika lørdag.

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip. Den høye risikoen skip, passasjerer og mannskap var utsatt for gjorde at vi besluttet å starte undersøkelser, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i SHT.

Amerikansk deltakelse

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

– Det var et stort antall amerikanere om bord. Det er slik at berørte land har anledning til å delta i arbeidet når man har hatt folk om bord i fartøyet som er utsatt for en ulykke, sier Liseth.

Lydopptak fra broen

«Viking Sky» hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle sammen alt som finnes av elektronisk info fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier Liseth.

Alarmer og logger

Liseth sier at det også finnes annen lydinfo fra skipet, blant annet motorrom, som vil bli sentralt i undersøkelsene.

– Her er det for eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås. Vi vil samarbeide med politiet om undersøkelsene. For vår del blir dette standard gjennomgang etterfulgt av full rapport om hendelsen, sier Liseth.