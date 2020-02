Redningshelikopter fant mann i sjøen

En mann ble fredag ettermiddag funnet med hodet ned i vannet mellom Gurskøy og Stad.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– En mann er fløyet til sykehus i Ålesund, han har puls, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til BT.

Vanskelige værforhold

Det var ved 13.14-tiden fredag at Hovedredningssentralen ble varslet om en fritidsbåt som hadde problemer på grunn av været i området nord av Kvamsøya.

Redningshelikopteret i Florø, Redningsskøyten «Idar Ulstein», en ambulansebåt og Kystvaktfartøyet «Nord» ble sendt til området for å søke.

– I siste liten

En time seinere, klokken 14.13, ble den savnede mannen funnet et stykke unna i sjøen og reddet opp fra sjøen av redningshelikopteret.

– Mannen ble funnet med hodet ned i vannet. Ifølge mannskapet på redningshelikopteret var det i siste liten, sier redningsleder Viste.

– Måtte snu

Hovedredningssentralen ble varslet av en person som hadde vært i kontakt med mannen.

– Han skulle fra et sted til et annet, men ga beskjed om at han måtte snu på grunn av været. Personen som han snakket med varslet oss da vedkommende ikke fikk kontakt med ham igjen, forteller Viste.

Seinere fikk derimot denne personen kontakt med mannen på nytt. En halvtime seinere, ble han funnet i sjøen av redningshelikopteret fra Florø.

Fritidsbåten ble først funnet grunnstøtt øst av Riste klokken 13.58. Da var det ingen om bord i båten.

På Twitter opplyser Hovedredningssentralen at det muligens hadde vært brann om bord.

Båten gikk ned

– Sannsynligvis har båten gått på et skjær. Det er en liten skøyte, den har nå gått ned, sier redningslederen.

– Hvordan er været i området?

– Det er veldig sterk vind, sier Viste.