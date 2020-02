Tomannsbolig overtent i Florø – ni evakuert

Ni personer er evakuert etter at en tomannsbolig begynte å brenne i Florø like før midnatt fredag.

Brannvesenet fikk klokken 23.39 melding om brann i en bolig i Lyngvegen i Florø.

– Det brenner i hele tomannsboligen, brannvesenet har ikke kontroll. Det er evakuert to hus som ligger nært opp til huset det brenner, meldte Vest politidistrikt klokken 00.15.

Det var da mye røyk i området, og politiet ba naboene holde vinduer og dører lukket.

– Brannvesenet er på stedet, det er observert åpne flammer, skrev operasjonssentralen i Vest politidistrikt noen minutter før midnatt.

OVERTENT: Boligen er overtent, melder politiet. Foto: Terje Pettersen

Litt senere ble det meldt at huset er overtent og at ni personer er evakuert.

– Det er full fyr i begge boenhetene i en tomannsbolig. Brannvesenet i Florø er på plass, og mannskaper fra Eikefjord er på vei, fortalte vaktkommandør Dan Inge Gjesdal ved 110-sentralen i Florø til BT.

Han forteller at det er litt vind i området, og at flammene går over taket.

– Alle beboere skal være ute av boligen, sier han.

