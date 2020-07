15.000 i bot for promillekjøring med løperhjul

En 21 år gammel mann har fått 15.000 kroner i bot etter å ha promillekjørt med løperhjul i Sandviken-området mandag.

Mannen kjørte inn i denne bilen med det elektriske løperhjulet mandag kveld. Foto: Politiet

Han har erkjent straffskyld og vil vedta et samlet forelegg på 15.000 kroner for brudd på veitrafikklovens paragraf 21 og paragraf 3, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Overstadig beruset

Det var mandag kveld i 23.30-tiden at politiet fikk melding om en person på et elektrisk løperhjul som skulle ha kjørt inn i en parkert bil i Gjeble Pederssøns gate i Sandviken.

Ifølge politiet virket personen overstadig beruset og hadde en opprevet genser og en liten rift i huden uten blod.

Politiet rykket ut, og den 21 år gamle mannen ble siktet i saken. En utåndingsprøve viste at mannen hadde en promille på rundt 1,9.

Avhørt av politiet

Tirsdag ble han avhørt av politiet.

Politiet skriver i pressemeldingen at utleie av elektriske løperhjul er et nytt fenomen i bybildet i Bergen sentrum.

Politiet ønsker å gjøre innbyggerne i Bergen bevisste om at det er et høyt farepotensial ved bruk av løperhjul i kombinasjon med promille. Løperhjulene er lett tilgjengelige og gjør det fristende å bruke dem etter innfallsmetoden. Man kan oppnå relativt høy fart uten særlig fysiske anstrengelser, til fare for både føreren og andre som oppholder seg i nærheten.

Vest politidistrikt minner om at det er straffbart å bruke elektriske løperhjul i påvirket tilstand. Promillekjøring med elektrisk løperhjul vil alene kunne medføre et forelegg på 10.000 kroner, skriver politiet i pressemeldingen.

Rask reaksjon

– Av allmennpreventive årsaker ville vi få ut reaksjonen så raskt som mulig. Vi vil at folk skal bli bevisst på farepotensialet og at det faktisk er straffbart, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff til BT.

– Dette skjedde sent i går kveld og han har alt erkjent straffskyld?

– Ja, det er en ukomplisert sak siden han har erkjent straffskyld. Fordi løperhjul regnes som en sykkel etter veitrafikkloven, er det ikke en promillegrense på 0,2. Det er mer en vurdering om ruspåvirkningen gjør at han ikke er egnet til å føre sykkelen, sier Emmerhoff.

– Husker ikke mye

– La mannen seg flat med en gang?

– Da politiet kom til stedet mandag kveld var han så beruset at det ikke var grunn til å ta avhør av ham. Det ble gjort tirsdag. Han husker ikke så mye av det, men har lagt seg flat og angrer, sier politiadvokaten.

Den 21 år gamle mannen har sagt at han vil signere forelegget, og har avtale med etterforskeren om å gjøre det onsdag.