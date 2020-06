Ventar sol og varme over heile Vestlandet denne veka

St. Hans-aftan vert ikkje skyfri, men temperaturane på rundt 20 grader kan gje ein forsmak på finvêret i dagane som kjem.

Fram mot helga kan temperaturane koma over 25 grader. Bilete frå BI-stranda på Møhlenpris er teke tidlegare i sommar. Foto: Paul S. Amundsen

Etter ei solfylt veke, kan ein truleg venta tilsvarande dagar på Vestlandet fram mot helga.

Allereie på Sankthansaftan tysdag kan ein oppleva temperaturar på 20 pluss fleire stader i regionen på dagtid, med ein sval temperatur på rundt 15 grader på kvelden.

Heilt på starten av dagen vert det ganske fint, ifølgje vakthavande meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.

– Men allereie på føremiddagen skyar himmelen til. Etter kvart vert det sørleg frisk bris til liten kuling på kysten, og kanskje litt yr. Men skydekket og vinden lettar og minkar på seg utover kvelden, seier Wiberg til BT.

Det er ikkje varsla om brannfare, men meteorologen fortel at bålbrenning høver seg betre utpå kvelden då vinden roar seg.

Det kan verta fine kveldar i Nordnesparken framover. Foto: Paul S. Amundsen

Sol og varme på heile Vestlandet

Tidlegare på måndagen fortalde vakthavande meteorolog Magni Svanevik om vêrutsiktene for veka elles.

– På onsdag, torsdag og fredag ser vêret veldig bra ut, med mykje sol og varmegrader. I Bergen vil temperaturane ligga på rundt 25 grader på dagtid, kanskje litt over òg faktisk, sa Svanevik ved Meteorologisk institutt til BT.

Ifølgje meteorologen vil temperaturane stiga gradvis dei komande dagane, og ser ut til å vera høgare mot slutten av veka. Kan henda vert temperaturen litt lågare heilt ytst på kysten enn andre stader, noko han ofte plar gjera. Men stort sett kan ein venta seg 25 grader fleire stader på Vestlandet.

– Det vert kan henda ikkje fullt like varmt som i førre veke, men det er i alle fall ikkje langt unna. Det vert veldig varme dagar. Ein vil ha periodar med litt vind, spesielt på kysten. På onsdag får ein litt sørleg frisk bris på kystsida, mest nord for Bergen. I sør er det litt rolegare.

På Twitter opplyser Meteorologisk institutt at ein kan venta seg temperaturar over 20 grader fleire stader i Sør-Noreg Sankthansaftan. Foto: Meteorologisk institutt

Klår himmel

Torsdagen ser ut til å verta ein svært fin dag, men det kan førekoma at nokre dropar fell frå himmelen.

– Det er ikkje mange skyer i modellen vår, så me vil stort sett ha klår himmel, sa Svanevik.

Grunnen til det fine vêret denne veka, er at eit høgtrykk bygger seg opp over Sør-Noreg, opplyser meteorologen.

– Ein ser eit lågtrykk som ligg vest for oss, men på grunn av høgtrykket kjem det ikkje inn og skapar nedbør her. Men det er lågtrykket som gjer at me tysdag kan få skyer og litt regn, spesielt i kyststrøka. Ein vil ikkje merka så mykje til dette, sa ho.

Men finvêret denne veka kan verta kortvarig, ettersom det ifølgje Svanevik ser ut til å kunna verta litt meir regn i helga. Men det er enno uvisse rundt dette.

– Fredagen ser bra ut. Laurdagen kan verta bra. Men det er usikkert når me får inn regnet, men truleg på laurdag eller sundag.