Når hat tikker inn, svarer Alf Johan med humor

Videoappen Tiktok tar av blant barn og unge. Alf Johan Ahlsen Rånes får mye hets der, men har lært seg å svare med humor. – Hvis noen ber meg dra til helvete, svarer jeg: «få nøkkelen da».

HOMOHETS: Alf Johan Ahlsen Rånes (19) fra Odda (til v) og William Bråten (20) fra Kongsvinger er kjærester. Begge elsker å lage videoer på Tiktok, men opplever også en del hets. Karen Gjetrang

For mindre enn 30 minutter siden

Tiktok er en av verdens mest nedlastede apper på smarttelefon, og er særlig populær hos barn. Brukerne lager korte videoer av seg selv når de synger, mimer, danser, sminker seg eller trikser. Mye handler om kreativitet og humor, og brukerne kan også redigere andres videoer.

Som på Facebook og Instagram, kan man legge til «likes» og kommentarer. En uheldig konsekvens av det, er netthets.

Fredag samlet en gjeng «tiktokere» seg på Festplassen for å spre positivitet og dele ut kjærlighet mot hat og mobbing. Blant dem var Alf Johan Ahlsen Rånes (19) fra Odda og William Bråten (20) fra Kongsvinger. De er kjærester og har henholdsvis nesten 40.000 og 70.000 følgere på Tiktok.

«Styggen» og «Jævla homo»

– Jeg lager alt fra sminke- til tullevideoer og får mange positive, snille kommentarer, men også helt ufordragelige. For eksempel «fem tips til hvordan du kan henge deg selv», «tjukken», «styggen», «håper du dør» og «jævla homse», forteller Rånes.

STERKE SAMMEN: Fredag møttes en gjeng tiktokere på Festplassen for å spre positivitet mot netthets. Karen Gjetrang

– Hvordan reagerer du på det?

– Det er sårende, men jeg prøver å la være å sparke tilbake og bruker litt humor. Hvis noen skriver at jeg er stygg, svarer jeg «tusen takk» og legger ved et hjerte. Og hvis noen ber meg dra til helvete, svarer jeg: «få nøkkelen da».

De groveste kommentarene sletter han før han blokkerer følgeren.

– Jeg har blokkert snart 1000 personer bare på to måneder. Nå har jeg selv lagt inn filter på en del ord, og når jeg lager videoer om seriøse tema, slår jeg av kommentarfeltet. Tiktok bør få strengere regler, og bedre filtrering på visse ord og kommentarer, sier Rånes.

Hjelpe barn å reflektere

Det mener man også i medieveiledningstjenesten Barnevakten. Men filter er ikke nok, ifølge daglig leder

Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Det er allerede ganske mange filtre på sosiale medier, men brukerne finner andre måter å skriver på for å unngå filter. Foreldre bør hjelpe barna til refleksjon. Det er viktig at barna tenker selv og kan ta eierskap til bruken, slik at det ikke bare er de voksnes regler eller filter som skal hindre uheldig bruk, sier han.

Vik understreker at det i utgangspunktet er 13 års aldersgrense. Hvis barna er yngre, bør foreldrene følge nøye med. Men han innser også at det er svært utfordrende, ikke minst på Tiktok der man ikke ser det samme på grunn av algoritmer og to ulike videostrømmer (se fakta).

– Tiktok skaper mye musikk og sangglede, og er på mange måter et genialt konsept. Men det har sine utfordringer, og vi opplever at få foreldre får med seg det som skjer der.

Fakta TikTok Videodelingsapp med to videostrømmer: «Following» og «For You». Den første lar deg se videoer fra de du følger. Gjerne venner og kjendiser. Den andre er helt algoritmestyrt. Her kommer videoer fra hele verden i en evig strøm tilpasset hver bruker. Det er her man må være for å bli «TikTok famous». TikTok (før Musically) eies av det kinesiske eierselskapet Bytedance, som behandler store datamengder via kunstig intelligens. Grunnlegger Zhang Yiming skal være god for 150 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

SIGNATUR TAKK: Teline N. Kristiansen (9) får signaturen til tiktoker @alf.johan99. Selv lager hun Tiktok-videoer sammen med sin mor. Karen Gjetrang

Ifølge NRKbeta bruker én av tre norske tiåringer TikTok ukentlig, og blant dem er appen like populær som Snapchat.

«Stjernene» er ofte voksne, som Rånes og Bråten. Den eldste de kjenner til er 90 år, og på fredagens Tiktok-treff var det én kvinne på 52 og en annen på 60. Og Silje Eitland Nagy (28), som har vært med å starte kampanjen #nettglis.

– Vi gjorde det for å bekjempe netthets med positive kommentarer, sier hun.

Barn hetser

Rånes forteller at de groveste kommentarene vanligvis kommer fra barn mellom 8 og 14 år. Når de skriver «jævla homo», tror han ikke det betyr at de er mot homofile, det er bare blitt et vanlig skjellsord.

– Barn håndterer en sosial voksen verden, men har ennå ikke utviklet konsekvenstenkning. Lærere forteller oss at språket blant barn har endret seg, og vi har lyst til å gjøre en forskningsundersøkelse på språkbruk, sier Vik.

AKSJONERTE: Da tiktoker Bente Bakke (52) fra Sotra så hetsen Rånes ble utsatt for, tok hun m.fl. initiativ til et møte på Festplassen i Bergen. – Vi klarer ikke stanse mobberne, vi må heller lære ofrene å håndtere hetsen, sier hun. Karen Gjetrang

Barnevakten har tidligere advart mot pengebruk i Tiktok. En del Tiktok-stjerner ber nemlig følgerne sende virtuelle merker, og disse koster penger.

– Ikke koble til bankkort

– Fordi det «bare» er merker en sender, glir pengene lett ut. Man kan ikke slå av denne funksjonen, men foreldre bør sørge for at bankkort ikke er koblet opp for barna, eller legge inn varslinger hvis kortet brukes.

Alf Johan Ahlsen Rånes har lagt merke til at en del Tiktok-stjerner ber om penger.

– Jeg tigger ikke, men tar imot «gifts». Det er jo lovlig så lenge de får lov av foreldrene.

– Synes du det er greit at barn betaler for sånt?

– Små barn skal jo ikke det, det er derfor det er aldersgrense, sier Rånes.