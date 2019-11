E39 stengt ut dagen

E39 blir stengt ut dagen, melder NRK.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

PÅ STEDET: Mannskaper fra Bergen vann og geoteknikere fra Statens Vegvesen er på skadestedet nå i formiddag. Bård Bø

Geoteknikere gikk inn i skadeområdet på E39 da dagslyset kom i 09-tiden. Ifølge avdelingsleder Grethe Vikane ved Statens vegvesen skal geoteknikerne vurdere skadeomfanget. Når det er gjort, skal det gjøres en vurdering av hvor lenge veien må være stengt.

– Men vi har allerede satt i bestilling et forsterkende broelement som kan settes over skadestedet. Det gjør det mulig å lage en midlertidig løsning som muliggjør en raskere veiåpning, sier Vikane.

Som en del av den nasjonale beredskapen har Statens vegvesen et lager med stålelementer som alle veieiere kan bestille fra til bruk i slike situasjoner. Slike elementer ble brukt både i forbindelse med raset i Jølster og da Opo gikk over sine bredder sist i Odda.

I 12-tiden melder NRK at E39 vil være stengt ut dagen.

Heller ikke Vikane vil spekulere i årsaker til vannledningsbruddet nå. Hun kjenner ikke til at det har vært problemer med denne muren tidligere.

Klar med arbeidslag

– Vi fikk delvis stengt vannledningsbruddet i natt, men ble så evakuert. Nå venter vi på å få komme til igjen, sier seksjonsleder Christian Mack i Bergen vann. Det er en vannledning på 375 millimeter i diameter som er ødelagt.

– Geolog skal inn i området for å sjekke at det er forsvarlig å gå inn i området. Vi er klare med et arbeidslag som skal reparere bruddet. Vi regner fra seks til tolv timer på en slik jobb, men her er det selvsagt avhengig av omstendighetene, sier Mack.

EVAKUERT: Bergen vann fikk delvis stengt lekkasjen i natt, men ble så evakuert fra stedet. Pål Andreas Mæland

110 brudd i året

Det er politiet som har sperret av området ved Sandviken sykehus og Gamle Bergen.

– Vi har 110 vannledningsbrudd i året. Noen store og noe små. Dette går definitivt i kategorien stort brudd. Det får særlig store konsekvenser som en følge av at bruddstedet ligger i hovedveien inn fra Åsane mot Bergen, sier Mack.

Seksjonslederen antar at det er støpejern i røret som er ødelagt.

100 år gammelt ledningsnett

– Enkelte steder i byen er ledningsnettet over 100 år gammelt. Jeg kan ikke gi detaljer om røret som er sprukket, men vi har helt klart et vedlikeholdsetterslep, sier Mack.

Arbeidslaget som rykker inn vil bestå av lekkasjesøker og rørleggere.

– I natt ble det sendt ut kokevarsel til 1947 boliger i området. Dette ble gjort på grunnlag av et grovt overslag i natt. Rundt 10-tiden i dag vil de fleste kunne drikke vannet igjen, sier Mack.

Da vil rundt 200 husstander i øvre del av veien fortsatt bli bedt om å koke vannet.

Kjenner ikke årsaken

– Er du kjent med at det er utført gravearbeider i området der bruddet har skjedd?

– Det kjenner jeg ikke til. Vi har foreløpig ikke noen formening om hva som kan være årsaken til bruddet, sier Mack.

Før evakueringen lekket det ut 750.000 liter vann totalt.