Sommervarmen kommer til Vestlandet de to neste dagene.

Det går mot vår i Bergen, og torsdag og fredag får vestlendingene virkelig en forsmak på varmere dager.

– Torsdag ligger an til å bli årets varmeste dag hittil i år, med temperaturer opp mot 18 grader, forteller meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Ingen grunn til å sitte inne

Mars har vært fylt med mye nedbør og lite sol, men meteorologen er optimistisk med tanke på været i april.

Meteorologisk institutt

– Det er ingen grunn til å sitte inne de neste dagene, vår og Vestlandet går hånd i hånd, sier Fagerlid.

Han forteller at våren er godt i gang på Vestlandet, og at man ikke kan se bort ifra et hint av sommerfølelse de neste dagene.

Store kontraster

Mens vestlendingene kan nyte en is i solveggen i torsdag, har de det litt kjøligere andre steder i Norge.

Er du lei av snø og håper den ikke kommer tilbake der du bor? 😅Det er bare Bergen som kan puste lettet ut, ifølge statistikken. Her ser du hvilken dato den siste målbare snøen falt i utvalgte byer i #Norge siden årtusenskiftet. pic.twitter.com/tkTLPVa43i — Meteorologene (@Meteorologene) April 3, 2019

– Det er store værkontraster i Norge nå. Mens det går mot vår her, sitter de i for eksempel i en halvmeter snø i Tromsø, sier meteorologen.

Han oppfordrer vestlendingene til å komme seg ut og gjennomføre våraktivitetene de har spart på hele vinteren.

Både høsten og våren er lang i Bergen, og Fagerlid understreker at det må nytes.

Nyt mens man kan

Meteorologene synes det er flott å se finvær på kartet, men gradestokken vil ikke ligge oppunder 20 grader altfor lenge.

Hanna Kristin Hjardar (arkiv)

Det går mot sol og sommer, så meteorologen håper torsdagen blir en forsmak på det vi forhåpentlig vis får se mer av i tiden fremover.

– Neste uke blir det kjøligere igjen, men våren er godt i gang i Bergen, forsikrer Fagerlid.