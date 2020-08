Bli med skjenkekontrollørane på kontroll i Bergen: – Dette er oppsiktsvekkande

Ved midnatt laurdag må utestadane stenge kranene. Skjenkekontrollørane er forbausa over få folk på byen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Terje Gjertsen er leiar for skjenkekontoret i Bergen kommune. Foto: Tuva Åserud

Laurdag kveld går seks skjenkekontrollørar på nok ein kontrollrunde på uteplassane i Bergen sentrum.

Denne helga har skjenkekontorleiar Terje Gjertsen og kommunen ekstra mange kontrollørar på jobb.

Årsaka er den varsla nasjonale skjenkestoppen, som inneber at skjenkestadane kun kan servere alkohol fram til midnatt.

Klokka er runda ti på kvelden, og kontrollørane har passert fleire uteplassar. Så langt har alle følgt skjenkereglane.

I dag har kontrollørane mellom 70 og 80 uteplassar på lista. Dei håpar å rekke å kontrollere mellom 60 og 70 av dei.

Men det er noko anna som vekker interessa til Terje Gjertsen på rundturen.

Gjertsen er forbausa over kor få personar som har tatt turen ut. På Kvarteret var det færre enn tjue personar.

Skjenkekontrollør Terje Gjertsen er på plass på Fotballpuben. Foto: Tuva Åserud

– Det er heilt utruleg kor tomt det er på uteplassane, seier Gjertsen.

Både på Kvarteret og Fotballpuben har han vore kvar helg i fleire veker.

– Det har aldri vore så få folk som i kveld. Dette er oppsiktsvekkande.

Eit kvarter før midnatt er det berre om lag 15 personar på Scruffy Murphys.

– Her brukar det å vere stinn brakke. No er her nesten ingen, seier Gjertsen.

– Som lyn frå klar himmel

Beskjeden frå helseminister Bent Høie kom brått på leiaren for skjenkekontoret i Bergen.

– Det kom som lyn frå klar himmel. Dette er utfordrande for oss, seier Gjertsen.

Gjertsen fortel at telefonen ringde i eitt sett fredag kveld.

– Folk i utelivsbransjen ringde med spørsmål, men også vanelege folk ringde meg direkte for å spørje kor lenge uteplassane skulle halde ope. Det har aldri skjedd før.

Med skjenkestopp frå midnatt, betyr det at gjestane har ein halv time på seg på å drikke opp det dei har kjøpt. Klokka 00.30 skal alkoholen vekk, fortel Gjertsen.

Det gjeld også private selskap som har søkt om skjenkeløyve.

Vanlegvis må skjenkekontrollørane hovudsakeleg ta omsyn til alkohollova. Men dei siste månadene har også smittevern vore i fokus.

Frank Binner er dagleg leiar på Fotballpubben. Han ingen tilhengjar av skjenkeforbudet. Foto: Tuva Åserud

– Trist at det skjer rett før fadderveka

Frank Binner er dagleg leiar på Fotballpubben. Han trur skjenkestoppen gjer situasjonen verre, ikkje betre.

– Det blir berre fleire heimefestar. Folk sluttar ikkje festen ved midnatt, seier han.

– Det er ingen smitte som er oppdaga frå utelivet i byen. Dette er ille for bransjen. I dag blir omsetninga vår halvert, samanlikna med korleis vi har hatt det dei siste månadene.

Binner ser også at det er uvanleg få folk ute den varme augustkvelden.

– Det er tydeleg at mange droppar å gå ut i dag på grunn av skjenkestoppen, seier han.

På Børskjellen sit Amalie Grindheim med venninegjengen.

Frå venstre Amalie Grindheim, Hannah Romfog, Thea Hjelmtveit, Helle Hundhammer Vågen og Mathilde Ebne. Dei naut laurdagskvelden på Børskjelleren. Foto: Tuva Åserud

Dei trur mange vil oppsøkje heimefestar når det ikkje lenger er mogeleg å handle i baren. Dei meiner samstundes at skjenkestopp er ein god idé.

– Eg tykker det er fornuftig. Men det er trist at det skjer rett før fadderveka. Men dersom det er med å stoppe vidare spreiing av viruset, så er det jo riktig, seier Grindheim.

– Blitt slepphendte

Leiaren for skjenkekontrollen seier hans generelle inntrykk er at bransjen forsøkjer å gjere så godt dei kan når det gjeld smittevern.

– Men folk har blitt slepphendte, det har eg observert sjølv.

Han trur heller ikkje at folk nødvendigvis ser på festen som ferdig, sjølv om uteplassane ikkje har servering etter midnatt.

– Eg kan levande sjå for meg at folk ikkje er ferdige å feste ved midnatt.

Ikkje sett inn fleire bussar

Skyss gjer ikkje noko hastetiltak for å få byfolket heim frå byen natt til søndag.

– Det er vanskeleg å føresjå om behovet blir større eller mindre og eventuelt når folk vil reise, skriv pressekontakt Camilla Berntzen i ei tekstmelding.

Terje Gjertsen kontrollerer at smittevernet er som det skal. Foto: Tuva Åserud

Berntzen skriv likevel at det kan bli gjort endringar seinare.

– Vi vurderer situasjonen fortløpande, og planlegg ei eventuell tilpassing av nattilbodet fram mot neste helg, skriv ho.

Politiet opplyser at dei førebels ikkje har sett i verk konkrete tiltak som følgje av at kranene stengjer tidlegare enn vanleg.

– Vi har patruljar ute, men ikkje særskilt beredskap som følgje av dette, seier Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Bransjen reagerer

Fleire aktørar i Bergens uteliv har reagert sterkt på skjenkestoppen.

Tom Greni er dagleg leiar av Rick’s og Zachariasbryggen. Då BT snakka med han fredag, var han tydeleg frustrert.

– Eg forstår jo at desse innskrenkingane er naudsynte, men det gjer at fleire, vi inkludert, ikkje kan drive bedrift, sa Greni.

Det er førebels uvisst kor lenge skjenkestoppen vil vare. Ifølgje Helseminister Bent Høie blir det gjort ei ny vurdering i byrjinga av september.