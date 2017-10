– Årene med Simba har vist oss at det finnes uendelig mange hyggelige og omsorgsfulle mennesker der ute, skriver eierne.

«Aller fineste Simba er ikke mer. Hele Bergens barkatt hadde ikke flere liv igjen».

Det skriver eierne av den folkekjære katten på Facebook, hvor kondolansene og minnene strømmer på mandag kveld.

Simba var nemlig ikke en vanlig katt. I en årrekke har han vært fast inventar ved flere av byens utesteder, og da særlig på Biskopen, hvor man ofte har kunnet møte på den brelete pelsdotten.

Fikk kreft

Den siste tiden har imidlertid Simba vært syk, forteller eier Tone Tjemsland.

– Vi har prøvd å finne ut hva som var galt en god stund, og i forrige uke ble det klart at Simba hadde kreft, sier Tjemsland, som samtidig påpeker at den 15 år gamle katten har hatt et fantastisk liv.

Adrian B. Søgnen

Tusenvis av oppringninger

Det at Simba var en sosial katt har også bydd på noen utfordringer for eierne.

Opp gjennom årene har det nemlig blitt tusenvis av oppringninger fra folk som har trodd de har funnet en bortkommet og savnet katt, men i de fleste tilfellene hadde Simba full kontroll, skriver Tjemsland.

«Helt fra han som 5 måneder gammel kattunge hoppet inn i en bil og havnet i Nipedalen, har han berørt mange og skapt uendelig mange historier. Den gangen BT fremdeles hadde funnet og savnet-spalte for katter som ham, var han fast gjenganger med sine utallige vandringer. Dyrebeskyttelsen lagret bildet av ham til neste gang han skulle etterlyses».

Deltok i eget gravøl

På lørdag ble det arrangert et lite gravøl på Biskopen, hvor Simba selv deltok.

– Det er ikke så ofte man har mulighet til gravøl med hovedpersonen levende til stede, men det var veldig fint. Han fikk nesten litt livsgnist igjen da han fikk komme hjem på Biskopen, forteller Tjemsland.

2017 har vært et trist år for kjendiskattene i Bergen.

I sommer gikk også studentkatten Araya, bedre kjent som SiB-katten, bort etter å ha fått blodpropp.