Hovedredningssentralen avslutter søket etter Tom Fagerland (58).

I flere dager har Hovedredningssentralen (HRS) søkt etter Tom Fagerland fra Stord. Søndag bestemte de for å innstille søket.

Men de har verken funnet vrakrester eller Tom Fagerland.

Han dro fra Stord til Kalvåg for å kjøpe en gammel treskøyte torsdag 2. november.

– Vi får fortsatt tips, som vi sjekker ut. Hvis det er noe som tilsier søk mot spesielle områder, så vil vi iverksette det, sier redningsleder Eric Willassen.

Trond Asperheim

Siste sikre observasjon

Rundt klokken 15 torsdag 2. november, noen få timer etter at han la fra kai i Kalvåg, ble båten fotografert i Granesundet. Dette er den siste sikre observasjonen av båten. Siden har ingen sett ham.

Lørdag gikk også politiet ut med bilde og en etterlysning av Fagerland, som da hadde vært borte i åtte dager.

Fagerland er cirka 178 cm høy. Han har blå øyne og rødt hår som dekker ørene.

58-åringen har flere tatoveringer på overkroppen, armene og hendene.

Han var iført sixpence, flerfarget skjorte, mørk jakke og sort dongeribukse da han forlot Kalvåg.

Fagerland skal ikke ha hatt mye utstyr i båten. Etter det Hovedredningssentralen har fått vite skulle ha hatt en håndholdt radio om bord.

Intensivert søk lørdag

Lørdag var 11 båter, to fly og et helikopter i gang med søk. Før det ble mørkt lørdag hadde det blitt søkt over hele området fra Askvoll til Leirvik, som var mannens planlagte reiserute.

– Vi har søkt hele seilingsleden uten å se noe som helst. Hvis det har skjedd en ulykke, så begynner det å bli lenge siden. Det er forunderlig dette, sier Willassen.

Observasjoner i Bergen

Både politiet og HRS har fått inn en rekke tips fra publikum, men fremdeles er det ingen som kan bekrefte at de har sett Fagerland eller båten hans lenger sør enn Granesundet utenfor Askvoll.

Hovedredningssentralen har også fått tips om noe som ligner Fagerlands skøyte i Bergen søndag for en uke siden.

– Normalt ville han ha vært i Leirvik fredag for en uke siden. Vi kan bare håpe at han har seilt et annet sted enn planlagt, sier Willassen.