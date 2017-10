Opptil et par millioner kunder får ikke tilgang til nettbank, mobilbank eller kontanter.

En feil har rammet flere banker fredag morgen, blant dem Sparebank1-gruppen, Skandiabanken, Handelsbanken og Sparebanken Vest.

Feilen gjør at opptil et par millioner kunder ikke får tilgang til verken nettbank eller mobilbank.

Skjermbilde

Det vil heller ikke være mulig å ta penger ut i minibank.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som har vart i noen timer allerede. Det får store konsekvenser for våre kunder, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

Feilen ligger i bankenes kjernesystem, som driftes av selskapet Evry. De har meldt tilbake at de har lokalisert feilen.

– Vi har en feil i en sentral komponent i en stor maskin. Det gjør at man ikke får logget seg på nettbank og mobilbank, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til E24.

Han informerer om at det er mulig å betale med bankkort i butikk med reserveløsning.

Remman har ikke oversikt over hvor mange banker som er rammet. Han opplyser at DNB, som også er Evry-kunde, ikke er rammet, ifølge NTB.

Feilen er lokalisert og Evry jobber med å rette den.

– Vi har ikke fått noe tidspunkt for når systemene kan være oppe igjen, men det er for så vidt positivt at Evry nå vet hvor feilen oppsto, sier Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.