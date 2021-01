Det går mot kaldt og fint vintervær i minst en uke til

Årets januar måned har vært den kaldeste på over ti år.

Olena Borokova aker i Alvøen sammen med datteren Emilia (6) og venninnen Leonora Rein Monsen (6). De har tatt turen fra Askøy og Sotra. Foto: Eirik Brekke

Mange bergensere hadde lørdag tatt turen til Alvøen for å gå på ski, ake eller bare leke i snøen.

George og Bjørg Myhrvold tok en skitur i Alvøen lørdag. Foto: Eirik Brekke

– Det er fantastisk å ha en løype rett i nærheten, sier George og Bjørg Myhrvold, mens de går de siste meterne i idrettsparken på Alvøen. De forteller at det var litt is og stein noen steder, men at løypene ellers var helt fine.

Vervarslinga på Vestlandet har gode nyheter til både store og små som liker å ta turen ut i snøen.

– Det kommer noen byger nå i helgen, men til uken går det mot klart og fint vintervær igjen. Det ser ut til at det blir kaldt vintervær i hvert fall frem til neste helg, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog.

Kan bli kaldt i to uker til

I januar i fjor regnet det 29 av 31 dager, og snittemperaturen var på 5,5 grader. I år har det derimot vært ekte vinter i Bergen. Og for dem som lengter etter klassisk bergensvinter med plussgrader og regn, er det ikke noe umiddelbart håp i sikte.

Fire år gamle Lotte Bjerkvig Davik går fiskebein opp, og renner ned bakken i Alvøen. Foto: Eirik Brekke

Langtidsprognosen viser at det kan bli kaldt vintervær til midten av februar.

– Usikkerheten øker fra og med neste helg. Men det kan bli kaldt i to uker til. Men akkurat hva som skjer i midten av februar, får vi komme tilbake til neste helg, sier Granerød.

Kaldeste på over ti år

Det er lenge siden Bergen har hatt en så vinterlig januar måned. I fjor var som nevnt snitt-temperaturen 5,5 grader. I år har den vært langt lavere.

Mange hadde tatt turen til Alvøen på lørdag. Foto: Eirik Brekke

– Målt til og med lørdag 30. januar, månedens nest siste dag, er snitt-temperaturen på Florida målt til minus 0,8 grader, sier Granerød.

For å finne en kaldere januar måned må vi helt tilbake til 2010. Da var snitt-temperaturen i januar på minus 3,4 grader.