Tror studentutbruddet har utløst den nye smittebølgen i Bergen

Dagen etter at 24 studenter ble smittet ved NHH, sa kommunen at de ikke fryktet et generelt utbrudd. Ti dager etter er bildet et ganske annet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier at det ikke er uventet at studentsmittet sprer seg til andre miljøer. Foto: Bjørn Erik Larsen