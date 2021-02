Boligbrann i Grimstadvegen, ingen personer skadet

Torsdag formiddag fikk nødetatene melding om brann i en bolig i Grimstadvegen i Ytrebygda.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det ble observert flammer fra taket, og 110-sentralen opplyste at det var full fyr i eneboligen.

Det ble raskt gjort rede for alle som bor på adressen.

– Vi er på stedet nå. Det er ikke meldt om spredningsfare, og det er heller ikke meldt om at det er folk i huset, sa vaktkommandør Helge Lund klokken 12.

Andre etasje har vært overtent, melder politiet. Foto: Geir Martin Strande

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 11.43. Innsatsleder meldte klokken 12.12 at brannen var under kontroll, og at det ville pågå etterslukking- og kontroll.

Foto: Geir Martin Strande

Foto: Geir Martin Strande

Det er ikke meldt om personskader.

– Det er et eldre trehus. Vi vet ikke helt hvordan brannen har oppstått, sier innsatsleder Ole-Marius Røttingen i Vest politidistrikt.

Ole-Marius Røttingen i Vest politidistrikt kunne melde om at ingen personer ble skadet i brannen. Foto: Geir Martin Strande

Én person var hjemme da brannen ble oppdaget.

– Det er en familie på fire som bor her, og det var en person hjemme da det begynte å brenne. Hun fikk varslet om brannen, opplyser Røttingen.

Brannvesenet driver nå med etterslukking og sikring.

– Så begynner vi den taktiske og tekniske etterforskningen vår, sier Røttingen.