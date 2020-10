Kommunen tapte i lagmannsretten: – Kunne samarbeidet nærmere med Ryde

Bergen kommunes anke førte ikke frem i lagmannsretten.

Johan Olovsson (til v.) og Espen Rønneberg i Ryde vant frem i lagmannsretten. Foto: Ørjan Deisz

Anken til Bergen kommune ble forkastet. Det fastslår lagmannsretten i en kjennelse.

Kommunen må betale Ryde Technology AS 140.400 kroner i saksomkostninger, kommer det frem i slutningen.

I sakskostnader for tingretten måtte kommunen betale elsparkesykkelselskapet 198.900 kroner.

– Fornøyde med utfallet

Daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg, har akkurat lest gjennom kjennelsen når BT ringer.

– Vi er fornøyde med utfallet og håper at det nå vil være grunnlag for å opprette dialog med kommunen, som vi har søkt titt og ofte. Vi bemerker at lagmannsretten legger vekt på at vi har ønsket dialog.

Rønneberg er ikke overrasket over utfallet.

– Vi har vært tydelige hele veien på at vi har en sterk sak. Det har vi vært trygge på hele veien.

– Hva vil skje fremover nå?

– Vi fortsetter driften vår i Bergen på samme måte, i tett dialog med politiet. Nå nærmer vi oss vinteren, og vi vil deaktivere tjenesten når det er fare for is og snø. Det vil bli en løpende vurdering, sier Rønneberg.

Fakta Derfor tapte kommunen i tingretten 28. juli møttes Ryde og Bergen kommune i retten første gang, etter at Ryde hadde satt ut elsparkesykler i byen uten tillatelse fra kommunen. Kommunen saksøkte Ryde fordi de mente at selskapet ikke har lov til å drive utleievirksomhet på kommunal grunn, uten avtale med kommunen. Kommunen ønsket å stoppe virksomheten midlertidig, frem til saken senere skulle avgjøres i et hovedsøksmål. Rydes bruk innebar en utnyttelse av grunnen som kommunen «i kraft av sin eiendomsrett må være posisjonert til å beskytte seg mot», mente tingretten. Men for å få medhold, måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet ville forårsake «vesentlig skade eller ulempe» dersom retten ikke grep inn. Tingretten mente et slikt inngrep ikke var nødvendig. Samtidig anerkjente retten kommunens hovedkrav i saken, ved å åpne for at utleie av elsparkesykler kan reguleres i større grad enn nå. Les mer

Kommuneadvokaten: – Det har vært dialog

Kommuneadvokat Kai Fartein Løseth sier følgende om kjennelsen fra lagmannsretten:

– Vi er uenige i lagmannsrettens vurderinger, men konstaterer at de har vurdert saken annerledes enn det vi har gjort.

– Lagmannsretten trekker frem at kommunen kunne hatt en tettere dialog med Ryde?

– Vi er uenige i det. Det har vært dialog. Problemet er at kommunen ønsker å regulere virksomheten på en annen måte, sier Løseth, og sikter til at kommunen har ønsket å starte et pilotprosjekt i samarbeid med flere av de kommersielle aktørene.

Om kommunen vil anke kjennelsen fra lagmannsretten, er foreløpig for tidlig i si, forteller Løseth.

– Nå må vi ta kjennelsen med oss og lese premissene nøye. Det er byrådet som avgjør spørsmålet om en skal bruke rettsmidler til å anke kjennelsen eller ikke.

– Endrer denne kjennelsen hovedsøksmålet som senere skal opp i tingretten?

– Det er to ulike saker, men de har sine likhetstrekk. Om dette endrer noe kan jeg ikke gå inn på nå.

– Allmenn rett å føre og parkere elsparkesykler

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten frem til at kommunens krav om midlertidig forføyning, altså en midlertidig stans i utleievirksomheten, ikke oppfylte vilkårene.

For å få medhold, måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet ville forårsake «vesentlig skade eller ulempe» dersom retten ikke grep inn.

Lagmannsretten trekker i begrunnelsen frem at det i utgangspunktet er en allmenn rett til å både føre og parkere elsparkesykler på offentlig vei, fortau og liknende.

«De lovfestede rettighetene til føring og parkering må kommunen respektere, og kommunen kan ikke utøve sin

eierrådighet i strid med disse», heter det i kjennelsen.

Lagmannsretten legger også til at det er kommunens valg å kreve midlertidig forføyning.

«Alternativet kunne være å samarbeide nærmere med Ryde om en fungerende løsning frem til det foreligger dom i saken eller det kommer nærmere reguleringer fra lovgiver.»

– Ikke hjemmel til å stanse utleie

Videre uttrykker lagmannsretten forståelse for at kommunen ønsker å regulere utleie av elsparkesykler, men at kommunen pr. i dag ikke har hjemmel til å «tvinge aktørene til å avstå fra utleie».

Bergen kommune har varslet at det vil komme et hovedsøksmål, som skal slå fast hvorvidt kommunen kan regulere kommersiell utleievirksomhet av elsparkesykler på kommunal grunn. Frem til en slik dom foreligger, har de ønsket en midlertidig stans i Rydes virksomhet.