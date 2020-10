Kommunen tapte mot Ryde i lagmannsretten

28. juli møttes Ryde og Bergen kommune i retten første gang, etter at Ryde hadde satt ut elsparkesykler i byen uten tillatelse fra kommunen.

Kommunen saksøkte Ryde fordi de mente at selskapet ikke har lov til å drive utleievirksomhet på kommunal grunn, uten avtale med kommunen. Kommunen ønsket å stoppe virksomheten midlertidig, frem til saken senere skulle avgjøres i et hovedsøksmål.

Rydes bruk innebar en utnyttelse av grunnen som kommunen «i kraft av sin eiendomsrett må være posisjonert til å beskytte seg mot», mente tingretten. Men for å få medhold, måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet ville forårsake «vesentlig skade eller ulempe» dersom retten ikke grep inn.

Tingretten mente et slikt inngrep ikke var nødvendig. Samtidig anerkjente retten kommunens hovedkrav i saken, ved å åpne for at utleie av elsparkesykler kan reguleres i større grad enn nå.