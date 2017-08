Overdoseteam på plass før nyttår.

Et ambulerende overdoseteam, som blant annet skal være tydelig til stede i undergangen ved Strax-huset, er ett av tiltakene i kommunens nye plan for rusfeltet. Det var byråd Erlend Horn (V) som presenterte planen på verdens overdosedag, 31. august.

– Overdosedødsfallene i Bergen har gått ned, men vi har fortsatt altfor mange. Og fundament i en slik plan er på en måte tiltak for hvordan folk skal overleve rusbruken sin. Derfor er tiltakene mot overdoser kanskje det viktigste enkelttiltaket i denne handlingsplanen, sier byråden.

Kommunen skal bruke syv millioner på overdoseteamet.

Mer tilstede i undergangen

Etter at Nygårdsparken stengte i 2014, flyttet deler av rusmiljøet seg til undergangen ved Strax-huset på Damsgård.

Foruten overdoseteamet, vil kommunen også sette inn flere tiltak spesielt rettet mot denne og andre åpne russcener. Personer som oppholder seg her over tid som kan ha psykiske lidelser i tillegg til rusproblemene, skal tilbys utredning og helsehjelp.

– Hvordan skal dette foregå i praksis? Hvordan skal de bli fanget opp og hva slags type personell skal være til stede?

– Detaljene i opplegget er ikke klare. Men vi vet hvem vi ønsker å hjelpe, sier Horn.

– Utdatert lovtekst

Den største utfordringen Bergen har på rusfeltet nå er endringen i rustrendene, mener byråden. Bruken av heroin er på vei ned, mens sentralstimulerende midler er på vei opp.

– De nye syntetiske stoffene er ekstremt mye farligere. Vi er ikek helt skodd for dette, og det hjelper da ikke at vi har en utdatert lovtekst når det gjelder sprøyterom, sier han.

– På rett vei

Horn presenterte tall som viser at Bergen er på rett vei på rusfeltet.

Boligkøen har gått ned

De som får oppfølging i egen bolig har økt

Det er nedgang i ventetiden for å få rushjelp

I 2011 brukte kommunen 150 millioner på tjenester for rusavhengige. I år er tallet økt til 287 millioner.

Og byråden la listen høyt for byens videre innsats på dette området: Han vil at Bergen skal bli en foregangskommune, ikke bare i Norge men også i europeisk sammenheng.

I rus-planen, legger byråden også opp til å trekke inn langt flere brukerstemmer i arbeidet. Det foreslås en årlig brukerkonferanse i byen, det skal komem et ruspolitisk råd bestående av bruker- og pårørendestemmer, og det skal ansettes personer i rustjenesten og i NAV som er rekruttert på bakgrunn av egen brukererfaring.

Et av forslagene er også at personer med brukererfaring får tilbud om medietreningskurs, i håp om at flere vil delta i den offentlige debatten.

Rus-sykehjem

Av nye tiltak ellers er

eget sykehjem og omsorgsbiliger for pleietrengende med rusproblemer

et nytt MO-senter på Eidsvåg

Det nye krisesentertilbudet for 2018 må inkludere kvinner i aktiv rus.

Planen som ble lagt frem torsdag, skal gjelde dra 2018 til 2022 og skal nå ut på høring.

Saken blir oppdatert