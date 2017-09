De første resultatene fra Hordaland og Sogn og Fjordane er her. Vi følger skolevalget utover kvelden!

SV ser ut til å bli den store vinneren i skolevalget, som avholdes mandag og tirsdag denne uken.

Flere resultater fra skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane er klare. Vi gir deg noen av dem, og følger skolevalget utover kvelden. Klokken 19 kommer resultatene fra alle skolene.

Prognose: SV vinneren

SV går mest fram, mens Arbeiderpartiet ligger an til å bli det klart største partiet, ifølge en prognose for skolevalget utarbeidet av TV 2.

Det endelige resultatet kommer først tirsdag kveld, men kanalen har utarbeidet en prognose basert på resultatene ved 75 videregående skoler.

Den viser at SV går mest frem, sammenlignet med forrige skolevalg for to år siden. Partiet får en oppslutning på 12,5 prosent, en fremgang på 5 prosentpoeng. Ap blir størst med 27,7 prosent, til tross for en tilbakegang på 4,2 prosentpoeng.

Ap går derimot frem sammenlignet med skolevalget i 2013, sist det var stortingsvalg.

Øvrige partier: Høyre 16,0 (-0,4), Fremskrittspartiet 7,3 (-3,2), Miljøpartiet De Grønne 7,9 (+1,2), Venstre 7,6 (+1,1), Rødt 7,4 (+2,6), Senterpartiet 6,3 (+0,8), KrF 2,6 (-0,8) og andre partier 4,7 (-2,3).

SV vant kristen skole

For første gang i historien ble SV største parti på Danielsen videregående skole, melder den kristne friskolen på egen facebookside.

SV fikk 22,1 prosent av stemmene ved skolen, foran KrF med 20,1 prosent. Ap og Høyre fulgte på de neste plassene. Frp fikk bare 4,8 prosent, mens De Kristne fikk 3,0 prosent.

– Jeg tror elevene ved Danielsen ønsker et bedre skolesystem med mindre karakterpress, som vi står for. Dessuten ser de gjennom den fremmedfiendtlige retorikken til Frp, mener Andreas Unneland i Sosialistisk Ungdom (SU).

Ved Amalie Skram vgs, en av de største i Bergen, ble derimot Høyre størst (20,7 prosent), like foran Venstre og Ap. SV fikk her 16,3 prosent.

På Årstad vgs er det rødgrønt flertall, med Ap som største parti (29,7%) og SV på andre plass (17,7%).

Nordahl Grieg vgs i Fana kan derimot vise til borgerlig flertall, med Høyre som klart største parti (34,6%).

På Sandsli vgs ble også Høyre størst, med 27,1 prosent. Ap fikk 17,9 prosent.

Slåtthaug vgs: Ap størst med 22,7 prosent, mens Høyre og Frp begge fikk rundt 16 prosent.

Rødgrønt flertall i Fusa

Blant de andre skolene som har offentliggjort sine resultater er også disse:

Os Gymnas: Høyre ble størst (20,2 prosent), tett fulgt av Ap og SV, i følge Os- og Fusaposten.

Fusa vgs: Med henholdsvis 24,7 og 23,8 prosent er Ap og Sp jevnstore og klare vinnere, skriver Os og Fusaposten.

Ved Framnes kristne vgs ble ikke overraskende KrF største parti med 34,6 prosent.

Stord vgs: Ap ble valgvinner med 26,8 prosent, fulgt av Høyre med 21,8 prosent, melder Stord 24.

Fitjar vgs: Her ble Venstre valgvinner, med 23,2 prosent, melder Sunnhordland.

Flora vgs: Arbeiderpartiet var klart størst her, med 38,9 prosent. MDG ble nest største parti, med over 13 prosent av stemmene, melder Firdaposten.

I Sogn og Fjordane er det generelt Ap og Sp som gjør det best, i følge denne oppsummeringen i Firda. Men resultatene varierer veldig fra sted til sted. Ved Høyanger vgs fikk for eksempel Ap over 50 prosent av stemmene, mens Sp ble klart størst ved Mo og Røyrane vgs (34,7%). Sp ble også største parti ved Firda vgs i Sandane, mens Ap ble størst ved både Dale vgs og Hafstad vgs i Førde.

I Måløy ble derimot Høyre største parti, med over 20 prosent av stemmene. Her ble skolevalget avholdt allerede forrige uke, melder Firda.

I Årdal ble Ap størst, med Sp på den neste plassen.

For å gi et eksempel på hvordan resultatene kan variere sterkt fra skole til skole, la oss ta et eksempel fra Stavanger:

På Katedralskolen midt i sentrum, var MDG det største partiet, med over 25 prosent. På Stavanger offshore-tekniske skole, derimot, ble Høyre størst (40 prosent) med Liberalistene på 2. plass. MDG fikk der bare 2,6 prosent.

Fakta: Skolevalget Skolevalg blir avholdt ved videregående skoler i forbindelse med andre valg.

De skal vekke politisk interesse og engasjement blant ungdom og lære dem noe om den demokratiske prosessen.

I 2015 deltok 51 skoler og15418 elever fra Hordaland i skolevalget.

Arbeiderpartiet vant 32 prosent av skolevalgstemmene i Hordaland i 2015. Høyre fulgte bak med16,9 prosent av stemmene.

Skolene kan arrangere valgdebatt og valgtorg i forkant av skolevalget. Kilde:Norsk senter for forskningsdata og Samfunnsveven

150.000 deltar

Skolevalgene blir administrert av NSD - Norsk senter for forskningsdata i Bergen. Ved skolevalget i 2015 deltok rundt 150.000 elever.

– Vi tror like mange vil stemme i år. Skolevalgene har blitt stadig viktigere både for politiker og media. Det har sammehheng med at skolevalgene ofte har vist seg å gi en pekepinn på hva resultatene blir i de ordinære valgene, sier Håkon Tranvåg, rådgiver ved NSD.

Formålet med skolevalgene er likevel å øke det politiske engasjementet blant ungdom, samt å gi opplæring i demokratiet.

