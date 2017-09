BTs ferske hordalandsmåling gir nøyaktig samme mandatfordeling mellom partiene som for fire år siden. Men politikerne er forvirrede og usikre en drøy uke før valget.

– Hvis vi ender med samme mandatfordeling som for fire år siden, så er ikke det så spenstig. Hva er egentlig vitsen, da? sier Magne Rommetveit, Aps førstekandidat etter å ha studert den ferske hordalandsmålingen.

Ap og Høyre står omtrent på stedet hvil, både i forhold til valgresultatet i 2013 og forrige måling i august. Mens de mindre partiene hopper og spretter rundt.

Det er den enkle oppsummeringen av partibarometeret for Hordaland som Respons Analyse har utført for BT.

Ap lekker i alle retninger

Ekspert på meningsmålinger, Johan Giertsen, mener Hordalands-målingen går rett inn i det samme bildet som vises nasjonalt. Høyre og Frp er på vei oppover. SV og Sp gjør det bra, mens Ap sliter.

– De har lav lojalitet, og lekker til SV, Sp, Rødt, Høyre, Frp og MDG. De må altså tette lekkasjer til hele bredden av partier, sier Giertsen, som i tillegg til å drive nettstedet pollofpolls.no er Høyre-medlem.

Totalt ender det med den samme mandatfordelingen på hordalandsbenken som på Stortinget i dag. Det vil si at Høyre er fylkets største parti, og får fem plasser, mens Ap må nøye seg med fire.

– Det er i så fall for dårlig. Vi må kjempe for det femte mandatet. Leif Sande står sterkt i industrimiljøene, sier Rommetveit.

Sprikende målinger

Høyre ligger stabilt rundt 30 prosent, og ser ut til å være fylkets desidert største parti på Respons’ målinger. Men så sent som torsdag viste en annen hordalandsmåling, for Infact i VG, det stikk motsatte resultatet. Der var Ap klart størst, mens Høyre falt kraftig fra valgresultatet.

– Det går nesten ikke an å forholde seg til målingene lenger. De svinger jo fra dag til dag, og er ikke lette å bli klok på, sier Rommetveit.

BT har tidligere skrevet om en av årsakene for de store forskjellene mellom Infact og Respons’ målinger.

Høyres andrekandidat Ove Trellevik sier BTs måling er «helt fantastisk», og setter sin lit til at den viser det mest korrekte bildet.

– Dersom vi klarer å tangere valgresultatet fra 2013 så er det klart at vi vil være kjempefornøyde. Slike målinger er god medisin i innspurten, men vi ser jo at det spriker, så vi tar ikke noe for gitt, sier Trellevik.

Høyres femtekandidat er Tom-Christer Nilsen, tidligere fylkesordfører og nå statssekretær.

Fakta: Disse er inne på Stortinget Disse ville kommet inn på Stortinget fra Hordaland hvis denne målingen var valgresultatet: 1. Erna Solberg, Høyre 2. Ove Bernt Trellevik, Høyre 3. Peter Christian Frølich, Høyre 4. Torill Eidsheim, Høyre 5. Tom-Christer Nilsen, Høyre 6. Magne Rommetveit, Arbeiderpartiet 7. Jette Fugelsnes Christensen, Arbeiderpartiet 8. Eigil Knutsen, Arbeiderpartiet 9. Ruth Grung, Arbeiderpartiet 10. Helge Andre Njåstad, Fremskrittspartiet 11. Silje Hjemdal, Fremskrittspartiet 12. Kjersti Toppe, Senterpartiet 13. Knut Arild Hareide, KrF 14. Terje Breivik, Venstre 15. Audun Lysbakken, SV

Sp snuser på to

Selv om mandatfordelingen i denne målingen er den samme som i 2013, skal det ikke mye til for å endre det.

Nils T. Bjørke (Sp) er nærmest til å kapre et mandat. Den tidligere bondehøvdingen var inne på en måling i mars, men deretter falt Sp på målingene. Nå vokser partiet kraftig igjen.

– Det er en god måling for oss. Nå gjelder det bare at valget går stang inn for oss, sier Bjørke.

– Men dere falt en del i sommer?

– Ja, men du vet, våre velgere er ute og jobber om sommeren. Da kan de ikke svare på telefoner fra meningsmålere. Sånn har det alltid vært, gliser melkebonden fra Voss.

Sentrum sliter

Hans nærmeste konkurrent om sistemandatet fra Hordaland er fra nabokommunen Ulvik. Venstres Terje Breivik er fortsatt inne på denne målingen, men med 4,5 prosent ligger han nær stupet.

– Dette er en god plattform å bygge videre på. Jeg føler vi er i vekst nå, sier han.

– Men dere kan vel ikke være fornøyd med 4,5 prosent i det som vanligvis er et godt Venstre-fylke?

– Nei, vi må godt opp på 5-tallet dersom Hordaland skal gi den drahjelpen som vi håper på, mener Breivik.

Hans sentrumsvenner i KrF sliter også. 5,6 prosent vil være et svært dårlig resultat i fylket der partiet både er stiftet og har partilederen.

Frp får en smell

Fremskrittspartiet går mest ned på denne målingen, både sammenliknet med sist måling og med valgresultatet.

Partiets listetopp Helge-Andre Njåstad er ikke fornøyd med drøye 12 prosent, men er ikke sikker på om han tror på målingen.

– Den er i hvert fall i strid med det vi opplever på de nasjonale målingene, der vi vokser. Fasiten får vi 11. september, sier Njåstad.

SV-opptur

På motsatt side av den politiske skalaen får SV en opptur. SV-leder Audun Lysbakken får 6,6 prosent. Det er litt dårligere enn i VGs måling torsdag, men han lar seg ikke skuffe.

– Det er betryggende at vi gjør det rimelig bra på begge. Det bekrefter følelsen vi har av at vi er på vei mot et godt valg, sier Lysbakken.

For Rødt og MDG er fremgangen stanset opp, men en plass på tinget er innenfor rekkevidde for begge.

– MDGs problem er svært lav lojalitet. Under halvparten av de som stemte MDG for fire år siden sier de vil gjøre det nå, sier Giertsen.