Haldis Øvstedal var på vei til E16 da gigantblokken møtte henne.

Søndag morgen i 06-tiden fikk Vegvesenet melding om en stor steinblokk som hadde rast ut i veien ved Fadnesberget, cirka en kilometer nord for Evanger på Voss.

Også rasstedet er i Voss kommune.

Bilisten som meldte fra om steinblokken i veien var Haldis Øvstedal.

Søndag morgen kjørte hun sørover på fylkesvei 313, mot E16, da hun fikk øye på steinblokken. Med seg i bilen hadde hun en passasjer.

– Jeg bor på Nesheim og kjører ofte forbi der. Det raser hele tiden, men ikke så store steiner som dette, sier Øvstedal til BT.

Må sprenges vekk

– Det er passasje for personbiler, sier trafikkoperatør Marius Råve ved Vegtrafikksentralen vest.

Etter vurderinger søndag morgen er Vegvesenet kommet til at steinen må sprenges vekk. Det skjer søndag.

Busset barneskoleelever

I trafikksikringsplanen for Voss kommune som gjaldt frem til 2015, sto blant annet dette om Fadnesberget:

«Elevar på barnetrinna som bur på Fadnes får fri skuleskyss på grunn av fare for steinras ved Fadnesberget. Det er gjennomført mye sikringsarbeid på fjellet, men det er framleis fare for at det kjem ned stein her.»