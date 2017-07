I snart åtte generasjonar har formaninga vore den same: Ta vare på denne aska! No hjelper ingenting lenger. Askedøden herjar.

Henning Haukeland fortvilar. At han skulle vera den som ikkje lenger klarer å ta vare på det gamle tuntreet, er vondt å akseptera. Men gartnaren frå Søreide kjenner på eit irrasjonelt ansvar. Mot sjukdomen som trugar med å ta livet av all ask, kjempar sjølv dei mest ihuga til fånyttes. Askeskotsjuka feiar over skogane som ein floraens svartedauden.

– Det er trist og vemodig, seier Haukeland.

Urskog i Polen: 80 prosent har dødd

I 25 år dreiv han gartneri. Hagebruk er faget hans. Inntil dei stolte, fleire hundre år gamle trea kjenner han seg liten og forgjengeleg. Han skulle så gjerne ha gjort noko for å syta for at dei framleis kan stå. Men mot askeskotsjuka hjelper korkje vilje eller fagkompetanse. Dei gamle kjempene står for fall.

– Vi har ingen garanti. I ein urskog i Polen har 80 prosent av asketrea dødd i løpet av 25 år. Danske og svenske undersøkingar viser at berre ein liten del av trea er resistente mot sjukdomen, og vi må diverre forvente høg dødelegheit også i Noreg, seier Fride Høistad Schei, forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Fakta: Ask Varmekjært edellauvtre. Veks naturleg så langt nord som til Nord-Trøndelag. Veks som innført art også somme stader i Nordland. Blir kommersielt brukt mellom anna til framstilling av møblar, parkett og annan type innreiing. Vart tidlegare også brukt til å laga ski. Ask er også framifrå ved, med høg brennverdi. Askeavkok blei på 70-talet brukt mot kreft. Nyare forsking har vist at det ikkje er haldepunkt for å meina at avkok kan kurera kreft. Askelauv er rekna for å vera godt som fôr til husdyra.

Asiatisk sopp

Det er ein asiatisk sopp, tilfeldig innført til Polen med plantemateriale i byrjinga av 90-talet, som har sett askepopulasjonen i heile Europa på spel. Soppen fører til sjukdom i Asia også, men der finn ein ikkje vår ask, og slektningane taklar soppen godt. Her i Europa har han vist seg å vera fatal. Soppen invaderer treet og hindrar vasstransporten opp i treet og ut til greinene. Fleire og fleire asketre står no med tørre og bladlause greiner som sprikar mot sky. Dei fleste av dei kjem truleg til å døy, sjølv om det ifølgje forskaren finst døme på tre som overlever og får nye greiner.

– Det kan ta ti år og meir frå eit tre blir smitta, til det døyr. Det må gjerne fleire angrep til før det endeleg bukkar under. Unge tre er meir utsette enn dei gamle, seier Schei.

Lite vi kan gjera

Askeskotsjuka kom til Noreg truleg i 2006. Sjukdomen vart første gong registrert på Sør-Austlandet. Det er seks år sidan sjukdomen nådde Vestlandet. Sidan den gongen har han spreidd seg vidare nordover til Nordmøre, og han held fram med å spreia seg. Overalt kan ein sjå tre som er sjuke.

– Smitten kjem med sporer frå soppen som vinden tek med seg. Det gjer at det er lite vi i praksis kan gjera for å hindra spreiing. Det finst til dømes ikkje sprøytemiddel vi kan bruka, seier Fride Høistad Schei.

– Er det grunn til å frykta at andre sjukdomar skal angripa andre treslag?

– Slike sjukdomar finst allereie, alle treslag har sine plager, men ikkje så alvorlege som askeskotskjuka. Vi har nyleg oppdaga ein bakterie som set seg på selje og gjer stor skade. Vi har også soppsjukdom som nyleg har angripe gråor. Alm er også sjukdomsutsett, seier Schei, som opplyser at både ask og alm i dag er raudlista som truga artar i Noreg, nettopp på grunn av sjukdomane dei er utsette for.

Verdstreet i norrøn mytologi

Ask er eit edellauvtre som er varmekjært og likar seg i sørvende hellingar. Det er eit høgt skatta treslag historisk. Her i Noreg har vi den nordlegaste forekomsten av edellauvtre i Europa, og det er mange positive assosiasjonar som knyter seg til desse treslaga (eik, ask, alm, lind og hassel). Ikkje berre på trea, men også på bakken rundt trea, lever det mange sjeldne artar, og saman med til dømes eik og alm fekk asketreet ein særskilt posisjon i Norrøn mytologi. Yggdrasil er verdstreet, ei ask som rekkjer ut over heile verda og opp over himmelen.

I Noreg blir ask ikkje utnytta kommersielt. Det er såleis ingen økonomiske interesser som står på spel lenger. På kontinentet blir treslaget hausta og brukt mellom anna til listverk og golv. I til dømes Danmark blir askedauden karakterisert som ei katastrofe.

Går ut over det biologiske mangfaldet

– Hos oss er det meir sentimentale grunnar som gjer at vi sørgjer over tapet av aska. Samstundes er det urovekkjande med tanke på det biologiske mangfaldet. Ei mengd lav, mose, sopp og insekt trivest på aska, og vi veit ikkje om alle dei overlever utan aska, seier Fride Høistad Schei, som møter oss på Askøy, der ho er på besøk. Kommunen har ikkje berre namn etter tresorten. Ei staseleg ask er dessutan dominerande i kommunevåpenet.

Ordførar Terje Matthiassen var ikkje klar over sjukdomen som no trugar med å ta knekken på treet som kommunen har gjort til sitt.

– Nei, det går meir i politikk enn i biologi her hjå meg, kneggar Mathiassen.

– Men det er sjølvsagt trist at eit tre som er så viktig for landskapet vårt, no er i ferd med å forsvinna. Vi kan ikkje anna enn håpa at sjukdomen til slutt brenn ut av seg sjølv, seier ordføraren, som er oppvaksen og bur på Ramsøy, den meir karrige delen av Askøy.

La friske tre stå

Forskarane ser ikkje vekk frå at ordføraren kan få rett. Men askeskotsjuka kjem ikkje til å brenna ut før valet, truleg heller ikkje i levetida til dei som stiller til val.

– Det finst mange døme på flaskehalsar i biologien. Det er grunn til å tru at dei asketrea som faktisk overlever, kan bidra til at neste generasjon blir meir reisistente. Dette gir håp om at aska på sikt kan koma tilbake. Det som er avgjerande, er at det finst stor genetisk variasjon. Gunstige genvariantar vil vandra vidare gjennom generasjonane og etter kvart auka i mengde, seier Schei.

– Er det noko som kan gjerast?

– La dei friske asketrea stå, der dei finst i hagar, parkar og i skogen. Truleg er dei meir resistente enn dei sjuke trea og vil bidra til at aska kan ri av seg epidemien.

Grensekontroll

På Søreide må skogen tynnast, men det sit langt inne å saga ned tuntreet som tipp-tipp-tippoldefaren til dagens grunneigar, og alle etter han, har hatt slik sut for. Det er to år sidan Henning Haukeland oppdaga at det gamle tuntreet på Søreide var råka. Han leigde folk til å kappa greiner i eit forsøk på å berga treet som står ved oppkøyringa til det gamle kårhuset på eigedomen. Det ser ikkje ut til å ha lukkast. Når aska no truleg døyr, er grunneigaren naturlegvis ansvarleg dersom ein vind skulle koma og blåsa aska overende.

– Eg vil ikkje ta det vekk med mindre eg må, seier Henning Haukeland og reflekterer rundt dei nye problemstillingane som globaliseringa fører med seg.

– Når du ser kor dramatiske konsekvensane kan vera, ja, då er det til å forstå at til dømes land som Australia og New Zealand er svært nøye med å kontrollera kva dei reisande har med seg. Sjå no berre på korleis brunsniglen har formert seg og blitt til ei pest og ei plage. Og no askeskotsjuka, seier Haukeland.