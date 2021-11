I Bergen skal det koste mellom 10 og 30 millioner å drifte et underjordisk stopp. I Oslo er prisen 3,9 millioner.

– Kjempedramatisk, sa fylkesordføreren om driftskostnader opp mot 100 millioner for et underjordisk bybanestopp. Nå viser det seg at summen er mye lavere.

