Full hjemmeseier: BT er Årets mediehus

Bergens Tidende ble onsdag kveld kåret til Årets Mediehus. Tidligere på kvelden fikk avisen også Den store journalistprisen for sin dekning av Bergen Engines-saken. Og det sluttet ikke der.

Bergens Tidende ble årets lokale nyhetsnettsted. Her er Liv Solli Okkenhaug, Guro Bergesen, Trond Olav Skrunes, Frode Haugland Pedersen og Sindre Holm oppe og henter prisen.

Fire gjeve priser ble kapret av BT under Mediebedriftenes landsforenings prisutdeling på Ole Bull Scene i Bergen sent onsdag kveld.

Rekordhøye 600 bidrag ble sendt inn til 21 kategorier.

I tillegg til Årets Mediehus, ble BT også kåret til «Årets lokale nyhetsnettsted». I tillegg til dette fikk avisen pris for:

«Årets lokale nyhetsdekning» for sakene om salget av Bergen Engines, som også ble tildelt et Skup-diplom tidligere i år.

«Årets lokale sportsdekning» for sakene om nachspielet på Brann Stadion.

Men festen hadde startet allerede noen timer før. Under åpningen av Nordiske Mediedager i Grieghallen, fikk BT tildelt Den store journalistprisen for sin dekning av salget av Bergen Engines.

Anders Grimsrud Eriksen, Gerhard Flaaten, Bendik Støren, Tron Strand og Arne Edvardsen vant Den store journalistprisen.

Den samme gjengen stakk av med prisen for årets lokal nyhetsdekning.

– Imponerende vekst

Den prisen ble delt med Aftenposten, for saken om pendlerboligene. Saken om pendlerboligene vant også prisen for «Årets nasjonale nyhetsdekning» under prisutdelingen på Ole Bull Scene.

I sin begrunnelse for kåringen av Årets mediehus, skriver juryen at Bergens Tidende fremstår samlende, inkluderende og nysgjerrig. De trekker frem at BT har hatt en imponerende vekst i antall abonnenter det siste året.

«Det oser av overskudd og lagarbeid, og leserne får et imponerende journalistisk produkt som både avslører og underholder – enten det er når hjørnestensbedriften skal selges til russiske oligarker, lokale fotballspillere kjører nachspiel på stadion eller å følge byens skoleskip sekund for sekund verden rundt», skriver juryen.

– Dette er veldig stort, sier sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

Å vinne prisene er en anerkjennelse av innsatsen til alle ansatte i BT, sier hun.

Anders Pamer, Øystein Vik og Mads Bøyum, samt Christian Nicolaisen i bakgrunnen mottok pris for dekningen av Brann-nachspielet.

Trekker frem lagarbeidet

Gudbrandsen forteller at det ligger mye innsats bak for å oppnå de resultatene avisen nå får pris for.

– Jeg håper alle i BT tar det innover seg. Dette er så fortjent, mener jeg. Her ligger det mye hardt arbeid bak fra utrolig flinke folk. Jeg blir veldig inspirert av å jobbe med disse folkene. Og så er jeg fornøyd med at arbeidet blir lagt merke til utenfor Bergen.

At prisen går til et mediehus utenfor Oslo, mener hun er ekstra stas.

– At det leveres journalistikk på aller høyeste nivå andre steder enn i hovedstaden, det er veldig viktig at blir sett.

At BT vinner prisene på hjemmebane er også ekstra gøy, forteller sjefredaktøren.

– Det er aldri noen enkeltpersoner som gjør ting hos oss, det er alltid et lag. Det er det som gjør meg så utrolig glad for disse prisene.

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

Skal gi leserne det de trenger

BT har de siste årene økt satsingen på gravejournalistikk. Det har blant annet ført til saker om salget av Bergen Engines og nachspielet på Brann Stadion. Men det er ikke bare den tyngste journalistikken som gjør at BT vinner, påpeker Gudbrandsen.

– Viktig journalistikk er alt fra saker om Bergen Engines til trafikkoppdateringer. Det at vi klarer å gi det leseren trenger i hverdagen og samtidig stille de kritiske spørsmålene, er veldig viktig.

Hun er stolt og glad for at gravesakene blir anerkjent som journalistikk på høyeste nivå.

– Jeg er veldig glad for at alle som har jobbet med Bergen Engines får den anerkjennelsen de fortjener. Og så er jeg utrolig stolt over de som jobbet med avsløringene rundt ukulturen i Brann. Dette er jeg bare veldig glad for.