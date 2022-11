Mysteriet med den forsvunne krystallpokalen

Under Norges Jubileumsutstilling i 1914 ble pokalen fra den bergenske herreklubben Quodlibet stjålet.

Postkort fra Norges Jubilæumsutstilling i 1914. Bergen kommune så vel som ulike bergensbedrifter hadde egne paviljonger her. På midten til høyre, et bilde av A.S. Smørfabriken Bjørgvins paviljong, bygget på modell av Muren.

Gjesteskribent Denne lokalhistoriske teksten er skrevet av en ekstern bidragsyter.

I mai-oktober 1914 ble det holdt en stor nasjonal utstilling på Frogner i Christiania for å feire at Grunnloven var 100 år, den såkalte Norges Jubileumsutstilling. Her skulle det moderne Norge innenfor både næring og kultur vises frem.

Bergen kommune var naturlig nok representert under utstillingen gjennom en egen paviljong bygget som en kopi av det gamle rådhuset i Bergen. Modeller, plansjer og kart som viste frem Bergen i 1914, var noe av trekkplasteret. Også Det Hanseatiske Museum fikk et eget rom i kommunebygget.

Pokalen som forsvant

Bergens store sønn Eidsvollsmannen og stortingspresidenten Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) ble også beæret med et eget rom i paviljongen. Man mente at Christie som hadde vært en viktig megler mellom riksforsamlingen og kongemakten i skjebneåret 1814, hadde fortjent såpass.

Wilhelm Frimann Koren Christie var født i Kristiansund, men levde det meste av livet i Bergen. Her var han både stiftamtmann og tollinspektør. Christie var dessuten sentral i opprettelsen av Bergens Museum, og det var også han som grunnla Christie-parken bak Brann Stadion.

Christie-rommet i Bergenspaviljongen ble utstyrt med objekter fra Christies liv og virke i Bergen. Men ikke alt fikk stå i fred. Et av objektene, en krystallpokal, ble nemlig stjålet fra paviljongen lørdag den 10. oktober.

Pokalen hadde opprinnelig blitt brukt i en av herreklubbene som Christie var med i – Quodlibet. Etter Christies død hadde pokalen blitt donert Bergens Museum, og det var museet som hadde lånt pokalen videre ut til utstillingen. Nå var den altså borte.

Herreklubben Quodlibet

Christie var selv medstifteren av den bergenske herreklubben Quodlibet som så dagens lys 11. februar i 1813. Selve navnet kommer fra latin, og betyr «etter behag» eller «det du har lyst til». Navnet viste også til klubbens funksjon. Under møtene kunne medlemmene snakke løssluppent om selvvalgte emner, deriblant folk og forhold i byen.

Bevertningen var «Smørrebrød, Brændevin, Punch og Theevand». Medlemmene ble også oppmuntret til å ta med tobakkspipene sine.

I begynnelsen var det ni medlemmer i klubben, og navn som Georg Jacob Bull, Christopher Benedict Bøgh, Wilhelm F. K. Christie, Edvard Hagerup, Johan Arnoldus von Westen Kahrs, Hans Cornelius Klingberg, Peter Motzfeldt, Jonas Rein og Lyder Sagen signaliserte at dette var en overklasseklubb.

Silhuetter av Quodlibets ni første og svært celebre medlemmer, hvorav hele seks var innom Stortinget i tiåret etter 1814.

Sluttet i protest

Medlemstallet gikk likevel etter hvert nedover. Klingenberg, for eksempel, meldte seg ut i 1816 etter å ha blitt fornærmet av assessor Bøgh.

Han klaget også over at klubben hadde utartet til et drikkegilde: «vore Sammenkonster bleve til ordentlige Gilder, hvorved vi har flere Udgifter end Fornøyelser».

Etter hvert møttes medlemmene kun et par ganger i året, og til slutt var det bare Christie, Hagerup og Sagen igjen. Det siste møtet vi vet om ble holdt 9. mai i 1836.

Quodlibet førte sirlige protokoller over det som ble diskutert under møtene, og Christie ønsket selv at disse ble bevarte for ettertiden. Slik gikk det imidlertid ikke. Etter Christies død ble materialet delt mellom arvingene, som mente at de i overkant åpenhjertelige betraktningene medlemmene hadde gjort seg, var for drøy kost. Innholdet i de fleste protokollene ble derfor ødelagt.

Quodlibets segl og klubber ble dog bevart, og det samme ble klubbens pokal, som nå altså var stjålet.

En av Quodlibet-protokollene hvor nesten hele innholdet er fjernet. Christies familie mente nemlig at temaene som ble diskutert, og opplysningene som ble protokollført var for grove til at ettertiden burde få tilgang til dem.

Den synske kontaktes

Tyveriet av Quodlibet-pokalen utløste en større politiaksjon, men uten resultat. Men i Bergen ga man seg ikke. Christies nevø, klokker og kirkesanger Werner Hosewinckel Christie (1837-1933), som bodde i Klostergaten 26, startet nemlig egne undersøkelser om saken så sent som i 1923.

For å spore opp pokalen kontaktet Werner den landskjente og synske Johan Fløttum (1893-1923), også kalt Fløttumsgutten. Fløttum var viden kjent for sine evner, selv om han ble sterkt kritisert for uriktige opplysninger om forsvinningen av Gudrun Klausen (6 år) i Christiania i 1907.

Fløttum hadde nemlig «sett» at jenten ble bortført av «tatere» og plassert i en hule i Flå i Melhus. Hulen viste seg å være tom, men grov tater-hets oppsto likevel i kjølvannet av saken.

Johan Fløttum var allerede som 14-åring viden kjent for sine synske evner, både i Norge og i Europa.

Skurker fra Berlin?

Fløttum ga Werner detaljerte opplysninger om pokal-tyvene. Ifølge ham ble pokalen stjålet av to personer som ikke lenger befant seg i Norge. Fløttum beskrev mennene som mørkhårede og mørkhudede, og fortalte videre at de var født og bodde i Berlin.

Han «så» dessuten at pokalen sto i et lagerrom i en stor utenlandsk forretning fylt av gull- og sølvsaker. Dessverre døde Fløttum før han fikk uttalt seg om et eventuelt gatenavn.

I Bergens Tidende lørdag 31. august 1907 reklamerte kinoen i Olav Kyrres gate for et eget evenement om nettopp Fløttumgutten.

En uløst sak

Christie valgte å gi informasjonen han fikk videre til politimester Søhr i Christiania. Han ba også politiet om å kontakte den synske Marcello Haugen (1878-1967), da han gjerne kunne komme med ytterligere informasjon. Politiet ville imidlertid ikke følge opp med noen utspørring av Haugen, og i stedet ble saken henlagt, og pokalen forsvant for godt.

Kilder: