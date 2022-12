Ber om minst to og et halvt års fengsel for arrangørene av bunkerfesten

Ber om at de to tiltalte i «bunkerfestsaken» dømmes til fengsel i snaut tre år.

Festen i det forlatte fjellanlegget på St. Hanshaugen endte med massiv utrykning fra nødetatene. 25 personer måtte ha behandling på sykehus for kullosforgiftning.

Aktor ber om at 28-åringen skal straffes til to år og åtte måneders fengsel.

Aktor ber om at 26-åringen skal straffes til 2 år og seks måneders fengsel.

Aktor brukte prosedyren på å trekke opp den faktiske og mulige alvorlighetsgraden av festen. Han mente det var en store grad av flaks som førte til at det ikke ble en av norgeshistoriens største ulykker.

Aktor mener det kunne vært et titalls døde og at det var flaks at det ikke skjedde. Han argumenterte derfor for en streng straff for å forhindre slike fester i fremtiden.

Da nødetatene rykket ut til den ulovlige festen natt til 30. august 2020, lå det flere bevisstløse personer utenfor fjellanlegget på St. Hanshaugen.

Det viste seg at de var blitt forgiftet av kullos fra aggregatet som ble brukt for å skaffe strøm til festen. 25 personer måtte behandles på sykehus. To unge menn fikk alvorlige hjerneskader som fortsatt dominerer livene deres, over to år etter.

Aktor mener de tiltalte har utøvd grov uaktsomhet.

For det mest alvorlige punktet, var det vanskelig å finne tidligere dommer på lignende saker, ifølge Aktor, som blant annet trakk frem den såkalte metanolspritsaken fra midten av 00-tallet.

– Vi mener bevisførselen har gitt et veldig klart inntrykk av at det var to hovedansvarlige som har fått hjelp av vennene sine til å arrangere denne festen, sa statsadvokat Daniel Sollie da han åpnet sin prosedyre tirsdag.

Kunne endt fatalt

De to tiltalte mennene på 26 og 28 år har erkjent å ha tatt seg ulovlig inn i bunkeren. De erkjenner delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven.

Men de nekter for uaktsomt å ha forårsaket kullosforgiftning som satte festdeltagernes liv og helse i fare. Det er dette punktet som utgjør hoveddelen av straffen aktor ber om.

Ifølge brannvesenets målinger var nivåene av kullos så høye innerst i fjellhallen der aggregatet var plassert, at få minutters eksponering kunne være dødelig.

– Etter mitt syn var man enda nærmere et scenario med flere titalls døde enn det brannvesenet la til grunn i sine nøkterne beregninger, sier Sollie.

Dette er de tiltalt for For å uaktsomt ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse For graverende brudd på brann- og eksplosjonsvernloven For å ha skaffet seg uberettiget adgang til annens hus eller annet sted som ikke er offentlig tilgjengelig

– Å ikke bli oppdaget, var det sentrale

Han la i sin prosedyre vekt på at vennegjengen hadde diskutert bruken av aggregat i flere uker i forkant av festen.

Han mener det er bevist at de var klar over farene ved å plassere det innendørs, men at de valgte å gjøre det likevel for at det ikke skulle høres utenfra.

– Å få gjennomført festen uten å bli oppdaget, var det sentrale, sa Sollie.

Døren inn til rommet der aggregatet sto, var forsøkt tettet igjen med plast og gaffatape. Men flere vitner har forklart at døren sto åpen store deler av kvelden. Rommet ble blant annet brukt som røykerom og toalett.

– Slik festen ble planlagt, med lyd og lys og aggregat som ble plassert innendørs for ikke å bli oppdaget, er den direkte årsaken til at folk ble forgiftet, sa Sollie.

Statsadvokat Daniel Sollie (t.h) mener de to tiltalte har opptrådt grovt uaktsomt ved å arrangere fest med aggregat plassert inne i den forlatte fjellhallen på St. Hanshaugen. Her fra en befaring med retten da saken startet.

– På grensen til forsettlig

Han mener det også er klart bevist at arrangørene var klar over farene med kullos. De tiltalte har forklart at de visste at det kunne være skadelig, men ikke hvor farlig det var.

– Det er ikke slik at man må ha inngående kunnskap om karbonmonoksid for å kunne straffes. Det holder at man skjønner det er farlig, sier han.

Sollie mener både 26-åringen og 28-åringen har hatt sentrale roller som hovedarrangører. Under festen styrte de lys og lyd.

– Skulle de opptrådt aktsomt, måtte de stoppet festen da de skjønte at aggregatet var startet, sier Sollie.

Om 28-åringens rolle sier han:

– Han er en normalt oppegående fyr. Han har ingen kunnskap om aggregat, gjør ingen undersøkelser, men satser på at det går bra.

– Det er åpenbart uaktsomt. Vi mener det er grovt uaktsomt, og på grensen til forsettlig.

Det samme mener han om 26-åringens rolle.

– Her ligger vi kanskje enda nærmere en forsettlig handling, sier han.

Han peker blant annet på at 26-åringen i retten har forklart at han visste eksos var farlig, men ikke «hvor farlig».

– Livslange vansker

De to er også tiltalt for uaktsomt å ha påført de to fornærmede betydelige skader.

I retten forklarte 24 år gamle Magnus hvordan han to år etter ulykken fortsatt må ha alarmer på mobilen som varsler om alle dagens små og store gjøremål. Og at han må føre referat fra samtaler med samboeren.

Moren hans forklarte at han ikke hadde greid å bo alene.

Sakkyndige har forklart i retten at prognosene for slike skader ikke er gode.

– De kommer til å ha livslange vansker, rett og slett, sa Sollie.

Han understreket at flere festdeltagere fikk alvorlig forgiftning på festen. 54 oppsøkte legevakt. Og to fikk betydelige, livsvarige skader.

De to skadene mener de ble påført varige skader etter ulykken og ber om erstatning for ulykken.