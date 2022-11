– Så gale har jeg ikke sett det før

Det var nok flere som glippet med øgene da de fikk øye på denne transporten i Bontveitvegen lørdag.

Stigen er så lang at bilføreren kjørte med sidedøren og bakluken åpen.

– Stigen var så lang at bilen lå midt i veien for å unngå å komme ani autovernet. Men den skrapte nesten borti bilene som kom imot, sier Gunnar Aavik.

Han havnet bak stigebilen i Bontveitvegen rundt klokken 12 lørdag.

– Denne veien er så smal. Folk ristet på hodet og en annen bilfører som kom imot tutet. Jeg blinket med lysene, men det fikk sikkert ikke bilføreren med seg, sier Aavik.

62-åringen har kjørt bil siden han fikk lappen 18 år gammel, men slår fast at han aldri har sett noe liknende i trafikken.

– Er det mulig?

– Jeg lå bak bilen i flere minutter. Hadde det kommet en stor bil eller buss imot, måtte bilføreren ha stoppet og tatt ut stigen, sier Aavik.

For å få plass til stigen kjørte bilen med både sidedøren og bakluken åpen. Likevel stakk stigen ut på begge sider.

– Hva tenkte du da du fikk øye på bilen?

– Er det mulig? Det skal ikke gå an. Det er et eventyr, sier Aavik.

Han hadde vært på en løpetur på Solbakkafjellet og skulle hjem igjen til Nesttun da han havnet bak bilen.

– En bilfører måtte svinge unna og nesten kjøre ut av veien for at denne bilen skulle kunne passere. Veien er svingete og folk kjører ofte fort her. Dette kunne ha gått skikkelig galt, sier Aavik.

– Svært farlig

– Det der er ikke noen som helst bra måte å kjøre med last på. Det er svært farlig. Hvis det kommer fotgjengere for fort på kan de bli truffet, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Han er sikker på at bilføreren ville ha fått en reaksjon dersom politiet hadde vært vitne til denne transportetappen.

– Det er uforsvarlig kjøring, sier operasjonslederen.