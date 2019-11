Bergen har finere vær enn Oslo

Du tror kanskje det er finere vær i Oslo enn i Bergen? Værentusiast Robert Næss har statistikk som motbeviser det.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

TALLENES TALE: Siden slutten av april i år har Oslo kun hatt tre klarværsdager, mens Bergen i samme periode har hatt elleve. Dette bildet er fra søndag ettermiddag. Fred Ivar Klemetsen

Robert Næss har samlet statistikken for alle klarværsdager målt i Bergen og Oslo tilbake til slutten av 1950-tallet. Tallene er tilgjengelig via Meteorologisk institutt sin kilmadatabase.

Tallene viser at Oslo lenge hadde flere klarværsdager enn Bergen, men siden rundt tusenårsskiftet har Bergen i gjennomsnitt hatt flere klarværsdager enn Oslo.

Siden slutten av april i år har Oslo kun hatt tre klarværsdager, mens Bergen i samme periode har hatt elleve.

Klarværsdag er et begrep brukt av meteorologer for å definere skymengden observert på faste tidspunkt i løpet av en dag. Den observerte skymengden gir et tall mellom 0 og 24, der null er helt klart vær og 24 er helt overskyet.

For at en dag skal kunne regnes som en klarværsdag, må summen av skyobservasjonene være fire eller lavere.

– Mildere temperatur og mer skyer

Etter en periode med tørt og kaldt vær, kan det se ut til at det blir endringer i været på Vestlandet den kommende uken.

– Det er ikke snakk om store endringer, men det ser ut til å bli litt mer skyer og litt mildere temperatur i begynnelsen av uken, sier vakthavende meteorolog Marianne Skolem Andersen ved Meteorologisk institutt.

I løpet av mandag begynner det å skye litt mer til, og det kan komme litt nedbør utover ettermiddagen og kvelden.

– Det kan komme nedbør, men det ser ut som det vil falle i indre strøk. Langs kysten kan det bli tørt en stund til, sier Andersen.

Dette været vil trolig fortsette utover i uken, men med flere skyer tirsdag og onsdag. Seinere i uken er prognosene mer usikre, men det ligger an til at vi igjen får tørt, kaldt vintervær.

Kulderekord i Troms

Den siste tiden har det vært kaldere enn normaltemperaturen flere steder på Vestlandet. Også i andre deler av landet er det målt unormalt kalde temperaturer.

Natt til søndag ble det målt 29 minusgrader på Bardufoss. Aldri før har det vært så kaldt så tidlig i november i Troms, skriver NRK.