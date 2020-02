Politiet har fått tips om at unge jenter utnyttes i Fana

– Vi prioriterer saken, sier Torgils Lutro, sjef for politiet i Fana.

Publisert Publisert I dag 12:31

BAK LAGUNEN: Politiet har fått opplyst at unge jenter skal ha blitt utnyttet ved Lagunen – bak bygget der Skeidar holder til. Foto: Paul S. Amundsen

Torsdag ble det kjent at politiet har fått tips om at unge jenter ned i barneskolealder i Fana utnyttes ved å lokkes med dunjakker og dyre gjenstander.

Opplysningene kom frem på et møte i regi av Høyre, og BA omtalte saken.

Hørte rykte

Torgils Lutro er sjef for Bergen sør politistasjon. Han sier dette til BT fredag:

– Vi har fått tre tips om at jenter selger sex for å få kapitalvarer. Vi vet ikke om det faktisk stemmer, men vi undersøker dette, sier Lutro.

Ifølge Lutro har ingen av tipserne selv sett dette. De har kun hørt om det og kontaktet politiet.

BT har snakket med moren som fortalte om jenter som skal ha blitt utnyttet. Hun sier at dette er et rykte hun har hørt og vet ikke om det stemmer.

Skal ha skjedd ved Lagunen

– Vi har fått opplyst at det skal være jenter ned i barneskolealder som gjør dette, og at kjøperne er eldre ungdommer, sier Lutro.

Før opplysningene ble kjent på møtet torsdag, hadde politiet informert samarbeidspartnere som skole, helsesykepleie, barnevern og næringsliv.

– Vi har et veldig godt samarbeid, sier Lutro.

Han forteller at det har blitt opplyst at dette skal ha skjedd ved Lagunen. Etter det BT kjenner til, skal det ha skjedd bak bygget der Skeidar holder til.

Skal patruljere i området

– Foreløpig vet vi ikke om de rystende ryktene stemmer, men vi må uansett ta dem på alvor. Ungdom skal ikke selge kroppen sin, sier Lubna Jaffery (Ap) som er byråd for arbeid, sosial og bolig.

Byråden er glad for at politiet ettergår tipsene.

– Det er også bra at politiet skal patruljere i området fremover. Men det er også viktig at foreldre, politi, kommune og utekontakten jobber sammen.

Jaffery sier at denne saken blir tema på neste møte i politirådet i Fana og Ytrebygda.

– Kjent problemstilling

– Problemstillingen er kjent for oss, men jeg kjenner ikke til de tipsene som politiet har mottatt i denne spesifikke saken, sier Ann-Magrit Grip.

Hun jobber med å koordinere de fire lokale politirådene i Bergen hvor politi, kommune, Nav, barnevern, Utekontakten, skole, kultur, fylkeskommune og næringsliv med flere deltar.

– Vi vet at ungdom bytter tjenester mot penger. Det gjelder ikke bare seksuelle handlinger, men også andre ting. Dette skjer i den virkelige verden, men også i sosiale medier.

Behov for statussymboler

Grip påpeker at dette ikke er en unik problemstilling for Fana og Ytrebygda, men også i andre bydeler.

Hun sier at dette handler om barn og ungdom som har behov for statussymboler og penger, og går langt for å oppnå det.

– Det skjer også bytte av tjenester for å få tak i alkohol og narkotika, påpeker Grip.

Hun oppfordrer foreldre til å ta ansvar og følge med.

KJENT FENOMEN: At ungdom bytter tjenester mot penger er et kjent fenomen, bekrefter direktør Alette Hilton Knudsen i etat for barn og familie i Bergen kommune. Foto: Eirik Brekke

Direktør i etat for barn og familie i Bergen kommune, Alette Hilton Knudsen, forteller at betaling for tjenester er et kjent fenomen blant unge.

– Men vi vet ikke hvor utbredt det er, og jeg kjenner ikke til tipsene politiet i Fana har fått. Vi har ikke fått konkrete meldinger om dette, sier hun.