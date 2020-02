Har fått tre tips om at jenter selger sex i Fana

– Vi prioriterer saken, sier Torgils Lutro, sjef for politiet i Fana.

Torsdag ble det kjent at politiet hadde fått tips om at jenter i Fana solgte sex for å skaffe seg dyre dunjakker. Opplysningene kom frem på et møte i regi av Høyre, og BA omtalte saken.

Torgils Lutro er sjef for Bergen sør politistasjon. Han sier dette til BT fredag:

– Vi har fått tre tips om at jenter selger sex for å få kapitalvarer. Vi vet ikke om det faktisk stemmer, men vi undersøker dette, sier Lutro.

Ifølge Lutro har ingen av tipserne selv sett salg av sex. De har kun hørt om det og kontaktet politiet. BA har snakket med moren som fortalte om jenter som har solgt sex for å skaffe seg jakker.

Hun sier at dette er et rykte hun har hørt og vet ikke om det stemmer.

– Vi har fått opplyst at det skal være jenter ned i barneskolealder som gjør dette, og at kjøperne er eldre ungdommer, sier Lutro.

Før opplysningene ble kjent på møtet torsdag, hadde politiet informert samarbeidspartnere som skole, helsesykepleie og barnevern og næringsliv.

– Vi har et veldig godt samarbeid, sier Lutro.

Han forteller at det har blitt opplyst at sexsalget skal ha skjedd ved Lagunen. Etter det BT kjenner til skal salget ha skjedd bak bygget der Living holder til.