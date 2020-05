Politinatten: Festing, midnatts­bål på Paradis og skadeverk på bil

I Førde var innringere bekymret for fuglelivet.

Fra operasjonssentralen i Bergen blir polititroppene styrt til ulike oppdrag. Natt til fredag var av den roligere sorten. Foto: Odd Mehus (arkiv)

– Oppsummert har det vært en rolig natt, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Noen oppføringer i loggen ble det likevel. To av sakene gjaldt festing og høy musikk, knyttet til henholdsvis en mindre fest i Fyllingsdalen og en russesamling på Øyrane i Førde torsdag kveld.

– I Førde var det noen innringere som mente at fugler i hekketiden kunne bli forstyrret av den høye musikken. Årsaken skulle være at det er hekketid, sier Hellesund.

I Fyllingsdalen sørget politiet for å avslutte privatfesten, mens russen i Førde fikk tilsnakk og kunne fortsette mot at de dempet seg.

Beboere i nærheten av Langhaugen videregående skole i Årstad i Bergen meldte også fra om russebråk i natt, men her fant politiet ingen da de dro for å sjekke.

– Noe ugunstig tidspunkt

Rundt midnatt kom meldinger til politiet om røyk, dårlig lukt og observasjon av flammer på Paradis i Bergen.

Dette viste seg å være et mindre bål. Politiet påla bålbrenneren å slukke – og omtaler tidspunktet som «noe ugunstig».

– Jeg antar at dette var i en hage. Det var ikke fare for spredning, sier Hellesund.

Noen timer senere rykket ordensmakten igjen ut, denne gangen etter melding om skadeverk og mulig forsøk på innbrudd i en bil på Nordås i Bergen. En rute var knust.

Et vitne hadde sett gjerningspersonen, beskrevet som en mann i blå jakke, men politiet kom til kort i jakten på ham.

– Vi lette etter en kar, men han var umulig å finne igjen. Det er jo en million småveier der ute, og signalementet var vagt.

Politiet vil undersøke saken nærmere.

Fått tips om lysvelter

Operasjonsleder Hellesund forteller videre at de i går kveld og i natt har fått flere tips om hvem som kan stå bak hærverket på trafikklys i Erdal på Askøy.

Lys som var satt opp i forbindelse med veiarbeid ble revet ned torsdag kveld.

– Dette fremstår som meningsløst hærverk. Vi har fått noen tips om personer og trolig også noen bildebevis. I disse digitale tider skal det godt gjøres å slippe unna noe slikt uten at det fanges opp på bilde eller video, sier Hellesund.

Han opplyser at politiet venter på en anmeldelse fra entreprenøren.

– Jeg oppfordrer vedkommende til å komme politiet i forkjøpet og melde seg selv.

Også Utrykningspolitiet (UP) har vært i aksjon. Like over midnatt ble resultatene fra en kontroll på E39 Åsaneveien lagt ut. To førere mistet lappen etter målinger på 117 km/t og 133 km/t i 80-sonen.

Fra Sør-Vest politidistrikt – som omfatter blant annet Bømlo, Stord og Etne – meldes det helt kort om en rolig natt.