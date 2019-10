Politiet på plass med ekstra mannskaper under ny demonstrasjon

– Vi har kalt inn ekstra mannskaper, og det handler blant annet om ting som skjedde under den uanmeldte demonstrasjonen sist, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

TÅRNPLASS: Politiet er på plass for å unngå uroligheter under demonstrasjonen i sentrum. Paul S. Amundsen

Klokken 15 i dag var det en ny demonstrasjon mot den tyrkiske invasjonen i Syria. Arrangørene regnet med at cirka 500 personer ville møte opp på Tårnplass.

Sist lørdag rykket flere politipatruljer ut til Torgallmenningen under en demonstrasjon mot Tyrkias militæroperasjon i Syria.

MØTTE OPP: Tårnplass ble fylt opp av demonstranter lørdag ettermiddag. Paul S. Amundsen

Årsaken var at politiet var blitt varslet om amper stemning og tilløp til slåsskamp mellom demonstranter.

I etterkant av demonstrasjonen opplyste politiets innsatsleder, John-Endre Skeie at bråket begynte med at to mindreårige ungdommer hadde kommet med utsagt til støtte for president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia.

Dermed oppsto det et slagsmål. Politiet opplyste også at denne demonstrasjonen var ulovlig, ettersom de ikke var blitt varslet.

Dette skyldtes, ifølge Tara Shwani som er tidligere leder i kurdisk kulturforum i Hordaland, at noen hadde gjort en feil da de søkte om tillatelse for demonstrasjonen.

– Jeg vil ikke si hvor mye ekstra folk som er kalt inn, men dette handler om en totalvurdering av trusselbildet. Politiet skal sørge for at de får lov til å demonstrere, og for at ro og orden ikke blir forstyrret, sier operasjonslederen i politiet.

RYKKET UT: Politiet måtte rykke ut med store ressurser sist det var demonstrasjon mot Tyrkias militæroperasjon i Syria. Adrian Villanger

Tara Shwani som ønsket de mange fremmøtte på Tårnplass velkommen, sier til BT at de på forhånd har gjort flere tiltak for å sikre seg at denne demonstrasjonen ikke skulle ende som den forrige.

– Jeg tok fri flere dager fra jobben for å planlegge. Vi har over 20 vakter, og vi har bedre kommunikasjon med politiet. Det som skjedde sist var en misforståelse. To ungdommer ble misforstått. Folk har mistet familiemedlemmer, da kan slikt skje, sier hun.

Taktfast roper demonstrantene «Tyrkia ut av NATO!» «IS er Tyrkia!» «Erdogan terrorist!» og «Nei til invasjon, lenge leve revolusjon!»

Eline Øyen Grave fra gruppen solidaritet med kurderne holdt appell for å vise avsky mot Tyrkias angrep på Rojava som ligger i Nord-Syria.

– Dere kurdere har opplevd nok brutalitet fra krig og onde maktregimer. Jeg håper dere får den freden og selvstyret dere ønsker, sier Grave.

ET HÅNDTRYKK: Hozar Hwrazahmed lager et avtrykk av hånden sin for å vise sin støtte til demonstrasjonen. Paul S. Amundsen

Hozar Hwrazahmed har festet Kurdistans flagg rundt seg. Håret til den åtte år gamle gutten er farget grønt.

– Hvorfor demonstrerer du?

– Fordi jeg liker ikke at Tyrkia dreper våre barn og skal slippe unna med det, svarer han.

Hozar som går i 3. klasse, forteller at det er to uker siden han begynte å bli opptatt av dette.

– Da hørte jeg at Tyrkia gikk inn i Kurdistan og da ble jeg sint. Da begynte jeg å skrive «Tyrkia ut av Kurdistan» på noen ark, sier han.