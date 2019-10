Politiet har kalt inn ekstra mannskaper før ny demonstrasjon på Tårnplass

– Vi har kalt inn ekstra mannskaper, og det handler blant annet om ting som skjedde under den uanmeldte demonstrasjonen sist, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

For mindre enn 30 minutter siden

TÅRNPLASS: Politiet gjør seg klare like før klokken 15 for å unngå uroligheter under demonstrasjonen i sentrum. MARIANNE NILSEN

Klokken 15 i dag blir det en ny demonstrasjon mot den tyrkiske invasjonen i Syria. Arrangørene regner med cirka 500 personer vil møte opp.

Sist lørdag rykket flere politipatruljer ut til Torgallmenningen under en demonstrasjon mot Tyrkias militæroperasjon i Syria.

Les også Amper stemning under demonstrasjon: – Jeg vil på vegne av alle beklage veldig dypt

RYKKET UT: Politiet måtte rykke ut med store ressurser sist det var demonstrasjon mot Tyrkias militæroperasjon i Syria. Adrian Villanger

Årsaken var at politiet var blitt varslet om amper stemning og tilløp til slåsskamp mellom demonstranter.

I etterkant av demonstrasjonen opplyste politiets innsatsleder, John-Endre Skeie at bråket begynte med at to mindreårige ungdommer hadde kommet med utsagt til støtte for president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia.

Dermed oppsto det et slagsmål. Politiet opplyste også at denne demonstrasjonen var ulovlig, ettersom de ikke var blitt varslet.

Dette skyldtes ifølge Tara Shwani som er tidligere leder i kurdisk kulturforum at noen hadde gjort en feil da de søkte om tillatelse for demonstrasjonen.

– Jeg vil ikke si hvor mye ekstra folk som er kalt inn, men de skal sørge for at de får lov til å demonstrere og for å sørge for at ro og orden ikke blir forstyrret, sier operasjonslederen i politiet.