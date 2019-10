Her demonstrerer Hozar (8) mot Tyrkia

Flere hundre mennesker møtte opp på Tårnplass lørdag ettermiddag med klare budskap.

ET HÅNDTRYKK: Hozar Hwrazahmed lager et avtrykk av hånden sin for å vise sin støtte til demonstrasjonen. Paul S. Amundsen

Klokken 15 lørdag var det en ny demonstrasjon mot den tyrkiske invasjonen i Syria.

Sist lørdag måtte flere politipatruljer rykke ut til Torgallmenningen under en tilsvarende markering da det ble amper stemning og tilløp til slåsskamp under demonstrasjonen.

MØTTE OPP: Tårnplass ble fylt opp av demonstranter lørdag ettermiddag. Paul S. Amundsen

Politiet kalte derfor inn ekstra mannskaper og var på plass da folk begynte å samle seg.

– Dette handler om en totalvurdering av trusselbildet. Politiet skal sørge for at de får lov til å demonstrere, og for at ro og orden ikke blir forstyrret, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet.

TÅRNPLASS: Politiet var på plass for å unngå uroligheter under demonstrasjonen i sentrum. Paul S. Amundsen

Tara Shwani ønsket de mange fremmøtte på Tårnplass velkommen. Hun sier til BT at de på forhånd har gjort flere tiltak for å sikre at denne demonstrasjonen ikke skulle ende som den forrige.

– Jeg tok fri flere dager fra jobben for å planlegge. Vi har over 20 vakter, og vi har bedre kommunikasjon med politiet. Det som skjedde sist, var en misforståelse. To ungdommer ble misforstått. Folk har mistet familiemedlemmer, da kan slikt skje, sier hun.

PROTESTERTE: Demonstrantene holdt hjemmelagede plakater og ropte «Erdogan terrorist» under samlingen lørdag. Paul S. Amundsen

– Tyrkia ut av Nato

Taktfast ropte demonstrantene «Tyrkia ut av Nato!» «IS er Tyrkia!» «Erdogan terrorist!» og «Nei til invasjon, lenge leve revolusjon!»

Eline Øyen Grave fra gruppen Solidaritet med kurderne holdt appell for å vise avsky mot Tyrkias angrep på Rojava som ligger i Nord-Syria.

– Dere kurdere har opplevd nok brutalitet fra krig og onde maktregimer. Jeg håper dere får den freden og selvstyret dere ønsker, sier Grave.

Hozar Hwrazahmed har festet Kurdistans flagg rundt seg. Håret til den åtte år gamle gutten er farget grønt.

– Hvorfor demonstrerer du?

– Fordi jeg liker ikke at Tyrkia dreper våre barn og skal slippe unna med det, svarer han.

Hozar som går i 3. klasse, forteller at det er ti dager siden han begynte å bli opptatt av dette.

– Da hørte jeg at Tyrkia gikk inn i Kurdistan og da ble jeg sint. Da begynte jeg å skrive «Tyrkia ut av Kurdistan» på noen ark, sier han.

MØTTE OPP: Mange møtte opp på Tårnplass lørdag for å protestere mot Tyrkias invasjon i Rojava i Nord-Syria. Paul S. Amundsen

– Rasende og skamfull

Torstein Dahle fra partiet Rødt sa i sin appell at han var rasende, fortvilet og skamfull over Norges representanter, utenriksministeren og Natos generalsekretær, selv om han mener nordmenn flest er helhjertet i sin protest mot Tyrkias angrep på kurderne i Rojava.

– Utenriksministeren og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er som siv i vinden, mener Dahle.

KLART BUDSKAP: Kurdiske Shahen Ahmad (fra v.) er fra Sør-Kurdistan mens Sara Koko, Sherin Alali og Vyan Omar med sin yngste datter på tre måneder i barnevognen er fra Vest-Kurdistan der det nå er krig. Hilde Heian

«Ta sosialt ansvar! Ikke reis til Tyrkia på ferie» står det på plakaten som Shahen Ahmad holder i hendene.

– Dette er ikke en krig mellom to land. Tyrkia vil utslette den kurdiske befolkningen, dette er etnisk rensing. De følger ingen regler. Dette er terror, sier Ahmad.

Den 44 år gamle kvinnen kommer opprinnelig fra Nord-Irak som ligger i den sørlige delen av Kurdistan.

Hun forteller at hun har vært veldig lei seg i dag fordi hun føler at hele verden har snudd ryggen til kurderne. Og at de som har makt, ikke gjør nok.

– Jeg føler avmakt. Vi har bare hverandre, det eneste vi klarer er å rope så høyt vi kan. Men jeg er ikke sikker på at det er noen som hører oss, sier Ahmad.