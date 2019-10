Demonstranter stoppet seminar om homofili

Rød Ungdom avbrøt tirsdag et arrangement ved NLA Høgskolen i Bergen. Et av foredragene omhandlet hvordan man skal kunne konverteres fra homofili til heterofili.

NTB

Tirsdag kveld holdt den irske foredragsholderen Mike Davidson et foredrag hvor han fortalte om hvordan han selv gikk fra å være homofil til heterofil.

Davidson hevder å tilby svar på «hvordan man kan hjelpe dem som ønsker å forlate homoseksuell praksis og følelser».

Overlege og psykiater Øyvin Hasting var også blant foredragsholderne og var invitert for å snakke om transeksualitet. Fem minutter ut i Hastings foredrag stilte en gruppe med demonstranter fra Rød Ungdom seg opp foran i salen. Ungdommene holdt opp bannere hvor det sto «La oss være homofile».

– Jeg reagerer veldig sterkt for at noe så hatefullt blir arrangert på en skolearena. Det er 2019, og det skal jo være lov å kunne være med den man vil uten å høre at det er noe feil med deg, og at du må konvertere, sier en av ungdommene til Dagen.

– Mike Davidsons historie er at hans seksuelle orientering har blitt forandret. Det er ikke slik at vi sier at det skal være sånn for andre, men vi åpner for at slike stemmer skal bli hørt, sier Arve Kjell Uthaug i Frimodig Kirke Bjørgvin.

Foredragene ble arrangert av nettverkene Frimodig Kirke og Til Helhet og ikke av NLA Høgskolen.