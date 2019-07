– Fornærmede skal ha blitt slått i hodet og vedkommende kjenner gjerningspersonen, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

En mann skal ha slått en annen mann i hodet med det som angivelig skal ha vært en vase. Etterpå skal gjerningspersonen ha løpt fra stedet.

Hendelsen skal ha skjedd utendørs i Sandviken og vedkommende som ble slått til skal ha fått en skade, opplyser politiets innsatsleder på stedet Casper Kaland til BT.

– Fornærmede er bevisst, men er sendt til Haukeland sykehus. Han gjorde greit rede for seg. Begge de to er kjenninger av politiet, sier Kaland.

Rundt klokken 18.45 pågrep politiet gjerningspersonen.

– Vi har nettopp tatt hånd om han som slo. Det blir opp til jourhavende hva som skjer videre, men vi har tatt ham inn til avhør. Vedkommende var ikke på stedet da vi ankom, men er nå pågrepet et annet sted i Sandviken, sier Kaland.

Politiet skrev først på Twitter at de hadde blitt varslet om at en person var blitt knivstukket. Disse opplysningene viste seg ikke å stemme.

– Vi har nå fått klarhet i at det ikke er kniv involvert. Fornærmede har mest sannsynlig blitt slått i hodet med en gjenstand, ifølge politiet.

– Ut i fra opplysninger politiet har fått, virker det som om fornærmede og mistenkte kjenner hverandre, skrev Vest politidistrikt på Twitter like etter klokken 17 torsdag.

BT meldte først ved en feil at to personer var pågrepet etter voldshendelsen. Det korrekte er at én person ble pågrepet av politiet.