Stenger flyplasser og havner: – Målet er å beskytte oss mot smitten

– Ingen som ikke har en kritisk grunn til å være i Norge skal være her, sa statsminister Erna Solberg under lørdagens pressekonferanse.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Statsminister Erna Solberg informerte om flere nye tiltak under en pressekonferanse lørdag kveld. Foto: Lise Åserud

Lørdag informerte regjeringen at alle landets flyplasser og havner delvis stenges fra mandag morgen klokken 08.00.

Dette betyr at ingen får reise til Norge, med mindre de er statsborgere, har oppholdstillatelse eller har en spesiell grunn til å være her.

– Målet er å beskytte oss mot smitten, sa Solberg.

Lørdag kveld presiserer Avinor at all innenrikstrafikk vil gå som normalt, men at det vil bli strenge restriksjoner på reiser inn og ut av Norge.

Vil du ha de viktigste nyhetene om virusutbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Fem nye tiltak

Grensen mot Sverige vil ikke stenges, men det vil være færre krysningspunkter og utstrakt grensekontroll, forklarte Solberg.

Stengte flyplasser og havner er ett av fem nye tiltak som ble varslet på lørdagens pressekonferanse.

Dette er de fem tiltakene mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la frem.

1. Alle flyplasser og havner i Norge stenges fra og med mandag klokken 08.00. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Dette blir vedtatt i ekstraordinært statsråd søndag. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem.

2. Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivareta samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene.

3. Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til med å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

4. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder fra 14. mars til 14. april.

5. Regjeringen oppfordrer alle til å dra hjem fra hyttene sine fordi det kan bidra til å overbelaste kommunene og beredskapen der. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem.

Justisministeren får ansvar for kriseledelsen

Statsministeren informerte at regjeringen fredag vedtok å overføre ansvaret for kriseledelsen for den nasjonale krisen til Justisdepartementet og justisminister Monica Mæland.

– Denne krisen gikk fra å være en helsekrise og en biologisk krise til en nasjonal krise som spenner over alle sektorer, sa Solberg lørdag kveld.

Hun understreker at Helse og omsorgsdepartementet fortsatt skal ha ansvaret for krisen i helsesektoren og at Kunnskapsdepartementet har ansvar for utdanning, skoler og barnehager.

– Justisdepartementet håndterer hele beredskapssituasjonen, med overordnet ansvar for å sikre at samfunnet fungerer best mulig, sa Solberg.

Hun opplyste at justisminister Monica Mæland har hatt møter med fylkesmennene for å få oversikt over hvor de ulike beredskapsutfordringene ligger.

Beredskapspersonell og smittevern

Under pressekonferansen fikk statsministeren spørsmål om hvordan beredskapspersonell skal beskyttes mot smitte.

Solberg svarte at mannskap som for eksempel er satt ut på flyplasser skal ha minimal kontakt med smittede personer. Mannskapene som blir satt ut på flyplasser og havner vil ha som oppgave å snu personer som ikke skal inn i landet. Ifølge Solberg vil dette kunne gjøres uten å ha fysisk kontakt.

– Alle skal ikke ha smittevernutstyr. Det er en begrenset ressurs som er viktig for helsepersonell som skal være i nærkontakt med syke mennesker, sa hun.

Gir utenlandske borgere landlovsnekt

Lørdag kveld bestemte Vest politidistrikt seg for å gi utenlandske borgere landlovsnekt.

– Det vil si at utenlandske borgere som er om bord på fartøy i Vest politidistrikt ikke får lov til å komme i land, sier politioverbetjent Gisle Antun i Vest politidistrikt.

Han forteller at politiet har sendt melding via Fedje trafikkstasjon og Bergen havn.

– Tiltaket er gjort for å redusere smitterisikoen, påpeker Antun.

Utlendingsforskriften er lagt til grunn. Landlovsnekt gjennomføres i hele Sør- Vest politidistrikt.