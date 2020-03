800 har meldt seg. Sjukehuset lærer opp nye med video.

Smittefare gjer at undervisning i store grupper går ut. Nytilsette på Haraldsplass Diakonale Sykehus får opplæring på video.

Bernt Holme Flatebø lager opplæringsvideo saman med sjukepleiar Trine Espeland. Foto: Eirik Brekke

Sjukehusa treng fleire hender og har bedt folk om å melde seg. Sjukepleiarstudentar, pensjonistar og helsepersonell i andre yrke melder seg no til teneste.

«Rustent» helsepersonell treng å friske opp kunnskapane sine, ikkje minst når det gjeld handtering av medisinsk-teknisk utstyr.

– Vi kan ikkje samle 50 personar til opplæring slik vi pleier å gjere på fagdagar. Vi må tenkje nytt. Difor lager vi no opplæringssnuttar på video, seier fagsjukepleiar Trine Espeland ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Aller først; antibac. Trine Espeland er fagsjukepleiar på medisin 5 på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Foto: Eirik Brekke

– Feil bruk kan spreie smitte

Torsdag i forrige veke fekk ho prøve seg som lærar framfor kamera. På køyreplanen sto mellom anna EKG-apparat, oksygensug og forstøvar. Sistnemnde endrar medikament frå flytande form til sprayform, slik at det lettare kan inhalerast i lungene.

Dette er utstyr som alle sjukepleiarar treng å kunne, og som også er nyttig i behandling av pasientar med koronavirus. Dette er viktig oppfrisking også for Haraldsplass sine eigne tilsette i møte med koronautbrotet.

– Det er viktig at ein bruker utstyret riktig. Dersom ein gjer feil på skyljerommet kan ein spreie smitte. Det høyrest kanskje også enkelt ut å skulle gje oksygen. Men ein må kunne kople riktig og vite kor mykje ein skal gje, understrekar Espeland.

Trine Espeland demonstrerer korleis eit vegghengt sekretsug fungerer. Foto: Eirik Brekke

– Trygge på utstyret

Det er uvant å undervise på video, seier fagsjukepleiaren.

– Eg liker å undervise, men eg likar det best når folk høyrer på og eg får litt tilbakemeldingar undervegs. Men no må vi sikre god opplæring på andre måtar, seier ho.

På Haraldsplass, i likskap med andre sjukehus i landet, førebur dei seg no på å ta imot nye kollegaer. Alle skal sjå videosnuttane om bruk av utstyr, og deretter får dei prøve seg på pasientar i samarbeid med rutinerte sjukepleiarar.

– Vi lager video for å sikre at dei som kjem inn til oss skal vere trygge på at dei klarer å bruke utstyret vårt. Og pasientane skal vere trygge på at dei får god behandling, seier Espeland.

– Vi må bruke det personalet vi har til å gå over i nye roller, seier administrerande direktør Kjerstin Fyllingen. Foto: Eirik Brekke

800 har meldt seg

Totalt har om lag 800 personar meldt seg til teneste etter at Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus i fellesskap søkte etter helsepersonell.

– Vi jobbar no med å finne ut kven vi skal disponere kor, seier Kjerstin Fyllingen, administrerande direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Dei kartlegg kompetansen til kvar einskild og vurderer kva avdelingar som treng styrking.

Fredag var fem pasientar med Covid-19-viruset innlagt på Haraldsplass, ein av dei på intensivavdeling.

39 av 1150 tilsette er i karantene, og éin tilsett har testa positivt på korona.

Avdeling står klar til å ta imot koronapasientar på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Foto: Eirik Brekke