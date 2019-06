På fredag formiddag kom svaret på vannanalysene fra høydebassenget på Askøy. Analysene slår fast at vannet har vært i kontakt med hesteavføring.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i løpet av den siste tiden gjort analyser av tarmbakteriene, som er funnet i vannet i høydebassenget på Askøy. På fredag leverte de en rapport til Askøy kommune med svaret på disse.

På fredag formiddag hadde Askøy kommune et møte på rådhuset. Der var blant annet smittevernlege Arild Iversen til stede.

– Det vi har fått vite i dag er at av de koliforme bakteriene, som NIBIO har undersøkt, så stammer 69 prosent av bakteriene sannsynligvis fra hester, sier han.

Fakta: Smittesaken på Askøy Askøy kommune mistenker at smitte fra drikkevannet er årsaken til at flere tusen er blitt syke. Flere titalls pasienter har vært innlagt på sykehus, mange av dem barn. Bakterien Campylobacter er påvist hos pasienter fra kommunen og i vannet. I vannet har man også funnet tarmbakteriene E. coli, Clostridium og intestinale enterokokker. Prøver viser at avføring fra dyr trolig er smittekilden. En ett år gammel gutt og en 72 år gammel kvinne har dødd i løpet av perioden der mange har vært syke. Begge har fått påvist Campylobacter-bakterier. Ettåringen hadde i tillegg en streptokokkinfeksjon, mens kvinnen hadde en alvorlig bakenforliggende tilstand.

Geologen har påvist sprekkskader

– Analysene viser med all sannsynlighet at det har kommet tarmbakterier av hest inn i høydebassenget.

Det sier varaordfører Bård Espelid like etter at han har pratet med NIBIO over telefon på fredag. Han understreker imidlertid at de ikke med all sannsynlighet kan si at Campylobacter, altså bakterien som har gjort folk syke, kommer fra hesteavføring.

– Jeg vet det er observert rideaktivitet i området. Nå har vi også fått geolograpporten som indikerer at det er gjennomgående sprekker i høydebassenget.

– Hvor sikre er dere på at det er hesteavføringen som er årsaken til at folk ble syke?

– Det er en overveiende sannsynlighet. Men vi kan ikke si det med hundre prosent sikkerhet.

– Vannprøven er forurenset av hesteavføring

– Vannet vi har undersøkt har vært i kontakt med hesteavføring, sier Roald Sørheim, divisjonsdirektør i NIBIO.

Sørheim forteller at NIBIO fikk tilsendt en vannprøve fra Askøy kommune 13. juni.

NIBIO har utviklet en DNA-basert metode, en såkalt mikrobiell kildesporing, som kan identifisere hva slags forurensningskilde det er snakk om. Ifølge Sørheim viser analysene tydelig tegn på tarmbakterier fra hest.

– Hvor sikre er resultatene på at det er hesteavføring som er smittekilden?

– Vi har ikke undersøkt om det er sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Men vannprøven vi har fått viser at vannet er forurenset av hesteavføring, sier Sørheim.

Smitten kan ha kommet fra sprekker i taket

På mandag ble høydebassenget tømt for vann. og det ble gjennomført en laserskanning på innsiden av hulrommet. Siden da har hovedteorien vært at forurensingen skal ha skjedd gjennom sprekker i bassengtaket.

Samme dag var Bård Espelid inne i høydebassenget for første gang. Han ble overrasket over hvor mye vann som drypper ned fra taket.

– Det er utvilsomt at det trekker vann inn her. At drikkevannet har vært lagret sånn i mange år er betenkelig. Dette rommet skal være tett, det skal ikke være sånn, sa han til BT på mandag.

Ifølge Espelid er det viktig å finne om sprekkene har kommet plutselig eller skjedd over tid. Det har ikke Askøy kommune fått svar på enda.