Bergen kommune mener barnehagekjeden Akasia har hatt lavere bemanning enn de har fått tilskudd for gjennom flere år.

Kommunen fastslår at Akasia har brutt barnehageloven. Nylig gjennomførte Bergen kommune et større økonomisk tilsyn, der det ble avdekket flere potensielle store avvik, skriver NRK Hordaland.

Kommunen krever nå tilbakebetalt 28 millioner kroner fra Akasia, som kjeden har fått utbetalt i løpet av de siste fire årene. Akasia har fått frist til slutten av august til å svare på rapporten.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier til BT at kommunen mener Akasia ikke har brukt pengene slik intensjonen er.

– Vi har gjennomført et økonomisk tilsyn. Dette er hjemlet i barnehageloven, og er en oppgave kommunen er pålagt. Bergen kommune har drevet tilsyn ovenfor de private barnehagene i en periode, og denne gangen var det Aksasia. Når vi går inn og ser på regnskapet og disponering av midlene, mener vi ikke at de har brukt pengene slik intensjonen er, sier Samuelsberg.

Tidlig i prosessen

Dette forteller hun er grunnet lav bemanning, sammenliknet med Bergen kommune sine barnehager.

Hun sier de er tidlig i prosessen, og at Akasia skal få mulighet til å gi sitt tilsvar og eventuelt komme med ny eller annen informasjon og som vil påvirke deres endelige behandling av reslutateene.

– Vi går ikke inn og ser hvordan de har disponert midlene, men vi ser på hva de har fått i tilskudd og mener at her er det et avvik. Det er en høy sum, men det er over fire år, og det er mange barnehager det er gjort tilsyn på. Nå må vi avvente Akasia sitt svar før vi konkluderer med noe, sier Samuelsberg.

– Må gå etter dette i sømmene

Styreleder i Akasia, Jan Dagfinn Midtun sier til BT at de nå må gå inn i dette for å se hva som er antakelser og hva som er fakta.

– Vi visste ikke noe om når denne rapporten skulle komme, og vi fikk den i går ettermiddag. Vi har fått en svarfrist hvor vi skal redegjøre for hva som er antakelser og hva som er fakta. Det er etter dette vi vet om dette beløpet er reelt eller ikke, sier Midtun.

Han sier de har fulgt bemanningsreformene som de er pålagt underveis, slik de har oppfattet det.

–Vi er der vi mener vi skal være. Jeg tror ikke vi har hatt for lav bemanning, men vi må se hvordan kommunen har kommet til dette resultatet og gå det etter i sømmene, sier Midtun.

– Vi skal gjøre opp for oss

Han tar ikke sorgene på forskudd.

– Jeg vet ikke om dette er et reelt tall eller ikke. Vi er et stort konsern og vi skal gjøre opp for oss, sier han.

I forrige uke sa tidligere administrerende direktør, Ove-Christian Fredriksen, opp sin stilling etter uenigheter med styret. Midtun sier at dette ikke har noen sammenheng med rapporten som kom i går ettermiddag.

– Vi visste ingenting om når denne rapporten skulle komme.

Han sier at de skal være oppriktig i det de besvarer og at de må gå ned i detaljene.

– Vi skal ordne opp der det er grunn til å ordne opp.