Alle DNS-forestillinger går som planlagt

– Avlysninger nå ville vært kritisk, sier teatersjef Agnete Haaland etter vannlekkasjen på DNS.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

RYKKET UT: Politi, Brannvesen og Bergen vann rykket ut til DNS fredag kveld, og publikum ble evakuert under forestillingen «Å Bergen, Bergen». Tuva Åserud

Politi og brannvesen rykket fredag kveld ut til en større vannlekkasje på Den Nationale Scene (DNS) i Bergen.

Teaterforestillingen som pågikk, «Å Bergen, Bergen», ble avlyst. Alle gjester og ansatte ble evakuert ut av lokalet, totalt rundt 400–500 personer.

Det var en stund uklart om vannlekkasjen ville få konsekvenser for helgens program på DNS.

Tidlig lørdag morgen kan teatersjef Agnete Haaland imidlertid berolige alle som skal på teateret i dag:

– Vi spiller som planlagt lørdag, sier hun.

Satt brannvakt

Selv fikk Haaland melding fra teaterets driftssjef natt til lørdag om at skadene var reparert. Dermed fikk dramaet på DNS en lykkelig slutt. Haaland fryktet en stund at teateret måtte avlyse mange forestillinger midt i den travle førjulssesongen.

– Det ville vært kritisk om vi måtte stenge nå. Lørdag har vi seks forestillinger, i tillegg til lørdagskafé. Flere av forestillingene er utsolgt, sier Haaland.

Hun kjenner ikke omfanget av vannskadene. Ansatte ved Den Nationale Scene satt brannvakt på teateret i natt. De forlot ikke bygningen så lenge sprinkleranlegget var ute av funksjon.

Men nå kan teaterfolkene skru på vannet igjen.

STENGTE AV: Brannvesenet stengte av vannledningen inn til teateret. Tuva Åserud

– Fabelaktig hjelp

– Lekkasjen er tettet og nå er det forsvarlig å åpne dørene for publikum, sier Haaland, som slutter som teatersjef på DNS ved årsskiftet.

Brannvesenet bekrefter at teateret kan ha normal drift i dag.

– Sprinkleranlegget og de branntekniske systemene er i orden, sier vaktkommandør Christer Skei til BT lørdag morgen.

Teatersjef Haaland berømmer alle som jobbet på spreng seint i går kveld og natt til lørdag.

– Vi har fått en fabelaktig hjelp, særlig av brannvesenet, sier Haaland.

UNDER GULVET: Det meste av vannet ligger under gulvet i DNS-kjelleren, fortalte innsatsleder i brannvesenet, Kent Yngve Haukeland Tuva Åserud

Ligger under gulvet

Teatersjefen opplyser at alle som måtte forlate forestillingen «Å Bergen, Bergen» fredag kveld, er bedt om å komme tilbake til teateret i dag og få nye billetter eller få dem refundert.

Innsatsleder for brannvesenet, Kent Yngve Haukeland, fortalte til BT fredag kveld at det meste av vannet ligger under gulvet.

– Dette kunne gått mye verre. Det er ikke store synlige skader, sier Haukeland.

Klokken 21.12 fredag kveld opplyste 110-sentralen at lekkasjen var lokalisert til under hovedscenen på DNS, og klokken 21.20 var lekkasjen stoppet.

Under hovedscenen

Fagleder Terje Mellingen i Bergen Vann rykket ut til DNS, og han forteller at bruddet i vannledningen oppsto like ved en søyle under hovedscenen. De måtte hogge seg ned gjennom murgulvet i arbeidet.

– Det var høyt trykk og det bråket veldig. Vi holdt på med å reparere skaden til tretiden i natt, sier Mellingen, og tilføyer:

– Vi må jo yte litt ekstra hjelp for å redde teateropplevelsene til så mange mennesker.

Han karakteriserer skadene som små. – Det kom litt fuktighet opp gjennom gulvet, men det var ingen fare for at vannet skulle flyte utover i lokalene, sier Mellingen.

Ifølge driftssjef ved DNS, Dagfinn Eldøy, var det inntaksrøret til teaterbygningen som sprang lekk. Selve hullet i røret var to-tre cm stort.